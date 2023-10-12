Польша задержала десятки подозреваемых в шпионаже среди белорусов и россиян

В преддверии выборов в парламент Польша обостряет риторику и усиливает контрразведывательную деятельность в отношении России и Беларуси. Согласно заявлениям министра внутренних дел и администрации Польши, Мариуша Каминьски, с 2016 по 2023 годы было задержано 46 подозреваемых в сотрудничестве с российской и белорусской разведкой. Польские власти рассматривают эти страны как потенциальных источников угрозы, поэтому они являются приоритетными целями в контрразведывательной деятельности Польши.

Министр Каминьский также отметил, что польские спецслужбы значительно повысили эффективность своей деятельности. В период с 2008 по 2015 годы было привлечено к ответственности всего 11 подозреваемых по обвинению в шпионаже. Однако с 2016 года по настоящее время польские спецслужбы обнаружили 55 российских и белорусских разведчиков, работавших в Польше под прикрытием дипломатического статуса.

По словам Мариуша Каминьски, многие из высланных из Польши россиян и белорусов, представлявших себя как дипломаты, на самом деле были офицерами спецслужб. Он также утверждает, что в период с 2016 по 2023 годы благодаря деятельности Агентства внутренней безопасности 13 дипломатов не получили аккредитацию, так как их пребывание в Польше представляло разведывательную угрозу. В период с 2008 по 2015 годы такое решение было принято только в отношении одного дипломата.

Обострение контрразведывательной деятельности Польши и задержание подозреваемых в шпионаже может быть связано с политическими целями перед предстоящими выборами в парламент и попыткой сплотить общество вокруг правящей партии.