Польша ввела санкции в отношении сотен белорусов, а также компаний из Беларуси

Новые польские санкции касаются в основном белорусских граждан, среди которых парламентарии, чиновники, представители судебной и правоохранительной систем, а также спортсмены и деятели культуры. Тем не менее, в списке оказались и юрлица.

Как сообщается, польские власти приняли решение о запрете на въезд в страну 365 граждан Беларуси. В санкционный список попали все депутаты белорусского парламента, 76 судей, 7 прокуроров, 32 представителя местных властей, 28 сотрудников правоохранительных органов, 23 работника отечественных медиа, 24 спортсмена и спортивных функционера, а также по 8 сотрудников госпредприятий, деятелей культуры и науки.

Кроме того, решено заморозить активы 20 субъектов хозяйствования и 16 физлиц, которые по большей части связаны с российским финансовым сектором – среди них всего одно юрлицо из нашей страны, а также один белорус.

Поименный список пока не известен.