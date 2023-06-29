Польша усиливает меры безопасности на границе с Беларусью

Вице-премьер польского правительства Ярослав Качиньский заявил о необходимости предпринять меры по усилению безопасности в районе границы с Беларусью из-за группы «Вагнер».

«У нас складывается новая ситуация в Беларуси — присутствие там группы «Вагнер», а это, согласно данным, которыми мы располагаем сейчас, примерно 8 тысяч солдат. Это угроза для Украины, а также это, возможно, опасно для Литвы и для нас», — приводят слова Качиньского польские сми.

По его словам, «на заседании правительственного комитета по национальной безопасности и обороне приняты решения по усилению обороны на восточной границе Польши».

«Усиление коснется как увеличения присутствующих там сил, так и количества укреплений на границе», — отметил Качиньский.

При этом он подчеркнул, что речь идет как о специальных временных, так и о постоянных мерах обеспечения, сообщает Интерфакс.