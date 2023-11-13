Польша развернула новый танковый батальон с южнокорейскими танками у границы с Беларусью

Польша усиливает свою военную присутствие у границы с Беларусью, развернув новый танковый батальон с использованием современных южнокорейских танков. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши.

Министр обороны Польши, Мариуш Блащак, подчеркнул, что новое военное подразделение будет размещено в населенном пункте Чартаево, неподалеку от границы с Беларусью в районе Бреста.

«Мы с удовлетворением сообщаем, что на востоке нашей страны развернуто еще одно подразделение Войска Польского. Танковый батальон будет расположен здесь, в Семятыче, и войдет в состав 1-й пехотной дивизии легиона», — отметил министр. Он также отметил, что создание подразделения было осуществлено в очень короткие сроки.

Блащак подчеркнул, что польская армия будет усиливаться, а подразделения будут постоянно оборудоваться современным вооружением. В августе министр сообщал о закупке южнокорейских танков K2 Black Panther, боевых самолетов FA-50 и систем HIMARS для укрепления восточного фланга страны.