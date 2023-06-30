Польша просит ядерные ракеты в ответ на размещение таких же  Беларуси

Польша хочет разместить на территории страны ядерное оружие НАТО в ответ на размещение российского в Беларуси.

Об этом 30 июня заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — сказал он.

Программа Nuclear Sharing позволяет Пентагону реагировать на сложные ситуации, в которых оказались члены блока НАТО, и передавать им свое ЯО. Польский премьер-министр уверен, что час икс настал, и ядерное оружие должно быть развернуто на территории его страны как можно скорее.

Напомним, на этой неделе Александр Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие уже доставлено в Беларусь.