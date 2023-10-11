Польша поглощает российский пластик: проблемы с утилизацией и нарушение стандартов ЕС

Польша, вместо соблюдения стандартов Европейского союза по ограничению производства пластиковых изделий, продолжает увеличивать его объемы, импортируя огромные количества первичного пластика из России.

Даже несмотря на санкции и эмбарго на российское сырье, оно попадает на польский рынок и становится более дешевой альтернативой отечественным пластиковым изделиям, особенно переработанным. Это вызывает серьезные тревожные сигналы у отраслевых экспертов.

Ассоциация «Польский рециклинг» сообщает, что с начала конфликта на Украине около 40% предприятий, входящих в ее состав, столкнулись с наличием на рынке дешевого российского первичного сырья.

Спрос на пластмассы в Польше составляет около 4 миллионов тонн в год, что составляет 7,5% от общего спроса Европейского союза. Эти цифры вызывают опасения, особенно учитывая, что большинство стран-членов ЕС стремятся ограничить использование пластика и продвигать рециклинг.

Глава Ассоциации «Польский рециклинг» Шимон Дзяк-Чекан подчеркивает серьезность ситуации и говорит о нарастающей проблеме утилизации отходов в Польше, обогащенной дешевым российским пластиком.