Польша планирует рекордно повысить минимальную зарплату

Правительство Польши сообщило о планах увеличить в следующем году минимальную месячную заработную плату в стране на 23% – с 3490 злотых (около 860 долларов) до 4300 злотых (почти 1060 долларов).

Повышение будет поэтапным: в январе 2024 года «минималку» поднимут до 4242 злотых, а в июле она должна вырасти до целевого показателя.

По оценкам экономистов, повышение непосредственно затронет около трех миллионов человек, а также приведет к росту некоторых государственных пособий, привязанных к уровню минимальной зарплаты.

В следующем году польские власти также собираются выделить дополнительные средства на детские пособия.