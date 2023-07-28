Польша ответила на слова Лукашенко об экскурсии «Вагнера» в Варшаву

Польские власти не восприняли всерьез заявление Александра Лукашенко о том, что бойцы группы «Вагнер» хотят совершить «экскурсию» в Варшаву и Жешув.

Такое заявление сделал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

По мнению польского политика, разговор президентов России и Беларуси, в котором прозвучало соответствующее заявление, «является классическим, довольно вульгарным элементом психологической войны».

По этой причине в Польше не отнеслись к данным словам серьезно, отметил Каминьский, пишет mk.ru.