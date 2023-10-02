Польша может стать одним из лидеров в обновленном НАТО, считают польские аналитики

Польские аналитики утверждают, что Польша может сыграть ключевую роль в обновленной стратегии НАТО, которая направлена на сдерживание России даже при возможном участии США в конфликте в Индо-Тихоокеанском регионе. Силы НАТО будут способны реагировать на угрозы с нескольких направлений, и это станет возможным благодаря обновленной стратегии и согласованным планам обороны.

Новая военная стратегия НАТО подразумевает, что Североатлантический союз должен быть способен предотвратить преимущество потенциального противника в любом географическом регионе и оперативной области, включая сушу, воздух, море, космос, киберпространство и операции сил специального назначения. Это требует увеличения военного потенциала стран-членов НАТО и расходов на оборону.

Польша, расположенная на восточном фланге НАТО, может сыграть важную роль в этой стратегии и стать одним из лидеров в новом контексте безопасности на континенте.