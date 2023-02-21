Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы», — приводит «РИА Новости» его слова.

Яблоньский подчеркнул, что ситуация будет анализироваться «по мере развития событий».

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Самым загруженным направлением на въезд в ЕС остается польское

Об этом сообщает Пограничный комитет Беларуси.

«Наибольшее скопление грузовых авто продолжает фиксироваться перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) — 250 фур, — информирует Погранкомитет. — Напоминаем, сегодня с 21:00 польские власти ограничивают движение большегрузов в пункте пропуска Кукурыки. Ранее, 10 февраля, по инициативе польской стороны приостановлена работа пункта пропуска Бобровники (Берестовица).

Самый загруженный маршрут следования легковых авто в ЕС — через польской пункт пропуска Тересполь (Брест). За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию всего 38% авто от нормы».