Польша опускает шлагбаум. Фото из открытых источников.
Польша опускает шлагбаум. Фото из открытых источников.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы»,приводит «РИА Новости» его слова.

Яблоньский подчеркнул, что ситуация будет анализироваться «по мере развития событий».

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Самым загруженным направлением на въезд в ЕС остается польское

Об этом сообщает Пограничный комитет Беларуси.

«Наибольшее скопление грузовых авто продолжает фиксироваться перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) — 250 фур, — информирует Погранкомитет. — Напоминаем, сегодня с 21:00 польские власти ограничивают движение большегрузов в пункте пропуска Кукурыки. Ранее, 10 февраля, по инициативе польской стороны приостановлена работа пункта пропуска Бобровники (Берестовица).

Самый загруженный маршрут следования легковых авто в ЕС — через польской пункт пропуска Тересполь (Брест). За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию всего 38% авто от нормы».

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