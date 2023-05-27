Польша анонсировала дополнительные санкции из-за приговора Анджею Почобуту

Польша введет санкции против нескольких сотен представителей белорусских властей из-за приговора Анджею Почобуту, который Верховный суд оставил в силе.

О введении санкций будет объявлено 29 мая. В список попадут политики, судьи, прокуроры и другие лица, ответственные за политические репрессии, в том числе против представителей польского меньшинства, сообщает Министерство внутренних дел и администрации Польши.

Вчера Верховный суд Беларуси рассмотрел апелляцию на приговор журналисту Анджею Почобуту и оставил его в силе. Таким образом, ранее вынесенный приговор — 8 лет лишения свободы – вступил в действие и в скором времени Почобута отправят в колонию.