Политолог Пётр Петровский «разоблачил» покойного Владимира Макея

Заявление прозвучало в интервью российскому изданию «Лента.ру».

Вопрос: Бывший министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей часто говорил о необходимости проведения многовекторной внешней политики. У страны есть шанс вернуться к ней в условиях глобального конфликта с Европейским Союзом и США?

Пётр Петровский:

– Я всегда считал, что в словах покойного Владимира Макея о многовекторности было больше риторики.

Министерство иностранных дел Беларуси – это же вообще такое «министерство западных дел». Если мы посмотрим на структуру этого ведомства, то увидим, что его главной задачей всегда была коммуникация с Западом

Все стратегические важные направления внешней политики курировало совсем не это ведомство. Для связей с Россией есть личная связь Путина и Лукашенко, плюс существует пост отдельного министра по делам Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ, функциями вице-премьера наделен наш посол в России Дмитрий Крутой. Есть отдельный вице-премьер по связям с Китаем — Николай Снопков.

На мой взгляд, заявления Макея о том, что Беларусь должна стать «восточноевропейской Швейцарией», – это не более чем попытка улучшить свои переговорные позиции с Западом

У нас с Россией еще с 1995 года есть ряд договоров, которые отбрасывали любые возможности построения этой «восточноевропейской Швейцарии».

Комментарии? А нужны ли они в данном случае? И так все понятно – не заслужил Владимир Макей похвального слова из уст провластного политолога Петра Петровского.