Политики тоже люди: приходит время уходить

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о намерении уйти отставку до всеобщих выборов в стране, которые пройдут 14 октября этого года. Ее заявление в рамках специальной пресс-конференции цитирует телеканал CNN.

«Руководство страной — это самая привилегированная работа, которую кто-либо когда-либо может иметь, но также и самая сложная, — заявила Ардерн. — Я отдала все ради того, чтобы стать премьер-министром, но это также дорого мне стоило. Вы не можете и не должны выполнять эту работу, если у вас нет полного бака сил, а также дополнительного резерва на случай непредвиденных и неожиданных проблем, которые неизбежно возникают.

У меня просто не хватит сил еще на четыре года».

Также она подчеркнула, что это решение было ее собственным, пишет Forbes. По словам Ардерн, срок ее полномочий на посту премьер-министра Новой Зеландии истекает к 7 февраля, но она останется депутатом до всеобщих выборов в октябре. «Единственный интересный аспект, который вы найдете в этой истории после шести лет больших испытаний, заключается в том, что я человек. Политики тоже люди. Мы отдаем все, что можем, пока можем, а потом приходит время уходить. И для меня это время пришло», — добавила Ардерн.

Джасинда Ардерн стала премьер-министром Новой Зеландии в октябре 2017 года и стала третьей женщиной — главой правительства в истории страны. Заняв пост в 37 лет, она стала самой молодой женщиной, которая возглавила страну и одним из самых молодых лидеров государств в мире.