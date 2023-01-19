Политические партии: три месяца на подготовку документов или ликвидация

В ближайшее время в Палате представителей будут рассматривать законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений».

Смогут ли нынешние политические партии выдвигать кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Палату представителей и местные советы депутатов?

Сколько политических партий останется после принятия нового закона?

Есть ли в Беларуси партии, численность которых достигает 5000 членов?

И почему не все партийные боссы принимали участие в разработке законопроекта?

Эти и другие вопросы «Народная Воля» обсудила с лидером Белорусской партии «Справедливый мир» Сергеем Калякиным.

— Сергей Иванович, знаю, что вы детально изучили законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений», который Совмин внес на рассмотрение Палаты представителей…

— В Беларуси создаются фактически новые условия для политических партий. В пять раз увеличена норма для создания и деятельности политической партии – теперь необходимо не менее 5000 учредителей (членов).

Кроме того, партии нужно иметь свои первичные ячейки «не менее чем в одной трети районов и городов областного подчинения каждой из областей Республики Беларусь и районные организационные структуры не менее чем в одной трети районов города Минска».

На мой взгляд, этот законопроект направлен на ликвидацию политических партий. Изменения по общественным объединениям прописаны не очень существенные, а для партий — весьма серьезные.

Например, общественным объединениям для приведения уставов в соответствии с новым законом дается год. А политическим партиям – всего три месяца!

В законопроекте написано прямо: «Политическим партиям, зарегистрированным до вступления в силу настоящего Закона, в течение трех месяцев обеспечить представление в Министерство юстиции документов, необходимых для перерегистрации, с учетом требований настоящего Закона либо принять решение о ликвидации».

Понятно, что какие-то партии оставят, хотя я очень сомневаюсь, что сегодня в Беларуси есть хотя бы одна политическая партия, отвечающая всем новым требованиям.

Сколько партий решат оставить – две или три – скоро будет видно. Но фактически в нарушение действующей Конституции уничтожается многопартийная политическая система как основа деятельности демократии в Республике Беларусь.

Если законопроект примут, изменения условий деятельности политических партий будут очень заметными.

— Пять тысяч членов политической партии – насколько это, на ваш взгляд, реально? Или уже сегодня лишь по одному этому требованию можно закрывать абсолютно все белорусские партии?

— Так их все и закроют. Партии, которые не будут соответствовать новым требованиям, ликвидируют.

На мой взгляд, это большая ошибка властей. Они сами себя загоняют в далекий угол…

Но пока законопроект еще не принят…

— Может, будет какое-то обсуждение, и депутаты прислушаются к замечаниям?

— Этот проект закона не выставили на общественное обсуждение. Сделали хитро: текст просто тихо разместили на Национальном правовом интернет-портале. Никто никаких предложений от политических партий не собирает. И этот законопроект готовился без участия политических партий – во всяком случае, оппозиционных. Как минимум 10 политических партий из 15-ти существующих вообще не принимали участия в подготовке этого законопроекта и его обсуждении.

Это говорит об отсутствии тех механизмов демократии, которые заложены в действующей Конституции Республики Беларусь.

Власть полагает, что таким образом усиливает свои позиции, делает их более прочными. На мой взгляд, все наоборот: сокращаются возможности для нормального развития страны.

— В законопроекте говорится, что партии должны обеспечивать «незыблемость конституционного строя и гражданского согласия»…

— Тем самым власть говорит: мы создали такую модель политической жизни, она должна развиваться, а всё, что направлено на ее изменение, должно быть уничтожено и не имеет права на существование.

История показывает, что просто декретом или самодержным указом ничего не остановить. И изменения все равно происходят – просто более болезненным путем.

Сегодня теряется основная суть деятельности политических партий, которая и заключается в том, чтобы через поддержку народа менять условия, в которых живут люди, в том числе и конституционные, если они не дают в полной мере реализовать права и законные интересы граждан. Это всегда было правом политических партий – законным путем, через выборы, менять законы и Конституцию, получая большинство в органах государственной власти.

Сейчас все это ликвидируют. А людей, недовольных существующим положением, немало, и они ведь никуда не исчезнут и будут реализовывать свои устремления через другие механизмы.

— Если законопроект примут в ближайшее время, то он почти сразу вступит в действие – через 10 дней после официального опубликования.

— И я понимаю, куда власть так торопится. Хотят успеть к выборам 2024 года. Есть одна норма в избирательном законодательстве: за полгода до любых выборов нельзя ликвидировать политические партии. Осталось полгода, чтобы решить этот вопрос. Поэтому и торопятся – до марта этот закон должен был принят.

Политические партии – единственный инструмент, при помощи которого люди с другими взглядами могли становиться кандидатами в депутаты. Сегодня это одна из немногих возможностей участвовать в выборах, потому что через сбор подписей это сделать чрезвычайно сложно: всегда найдут к чему придраться. Вот всех неугодных и отсеют на 100 процентов – через вычищение политических партий будет абсолютно лояльный состав кандидатов в депутаты. Видимо, у чиновников есть большие сомнения, что люди на выборах поддержат провластных кандидатов при наличии альтернативы. Поэтому эту альтернативу и пытаются убрать, я так думаю.

— Неделю назад депутат Палаты представителей Сергей Клишевич сказал , что законопроект о деятельности политических партий и других общественных объединений «находится в высокой стадии готовности, планируем его рассмотреть в Овальном зале на ближайшем заседании сессии Палаты представителей».

— Сразу, видимо, примут в нескольких чтениях, без долгих рассусоливаний.

— А может, когда законопроект примут, люди потянутся в партии?

— Сегодня, когда фактически идет преследование инакомыслящих, становиться членом оппозиционной политической партии просто опасно. Поэтому подъем численности членов партии сразу в пять раз при отсутствии времени на реализацию новых положений закона (я акцентирую внимание – дается всего три месяца!) – грозит только ликвидацией.

— И что в этой ситуации делать?

— Искать новые легальные возможности для ведения политической деятельности.

Белорусские партии живут в условиях выживания уже длительный период времени. Не впервые нас пытаются ликвидировать.

Если помните, в 90-е годы для создания партии нужно было 100 человек, потом – 1000, сейчас – 5000. Посмотрим…

Если были бы нормальные условия для политической деятельности, то принять в свои ряды большое количество членов – не большая проблема. Например, за нашу партию на последних парламентских выборах проголосовало около 70 000 человек. Но в партии у нас – 2000 человек. Люди хоть и симпатизируют нам, но держатся на расстоянии, опасаясь за свое будущее, за детей…

Мы, конечно, обратимся к людям за поддержкой, а что из этого получится – поживем, увидим.

Я сегодня не хочу давать ответ на вопрос: «А что дальше будем делать, какие варианты?» Пока об этом рано говорить.

Марина КОКТЫШ.