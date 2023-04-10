Полгода тюрьмы за испуганных кур

У Гу, жителя провинции Хунань в центральном Китае, случился конфликт с соседом.

Чжун без разрешения срубил деревья Гу. В отместку Гу ночью пробрался на птицеферму обидчика. Его фонарик вызвал панику у кур. Возникла давка, в которой погибло около 500 птиц. Об этой истории рассказала телеканал CNN.

Полиция оштрафовала Гу, но он снова проник на птицеферму Чжуна и посветил фонариком. В результате погибли еще 600 птиц.

Китайский суд лишил «птичьего убийцу» свободы. Китайца приговорили к шести месяцам лишения свободы: он до смерти напугал соседских куриц.