Полезно знать: 50 фактов о Китае

В последнее время, пожалуй, ни об одной стране мира столько не говорится в белорусских СМИ, как о Китае.

Выходцев из Поднебесной все больше на улицах наших городов.

Аналитики щедры на прогнозы, что Россия (а значит и Беларусь) из-за западных санкций попадает во все большую зависимость от Китая.

Политологи пророчат, что дело вновь идет к биполярному мироустройству, где демократии будут патронировать США, а автократии – Китай.

Что же это за страна, о которой все слышали, но немногие знают в деталях?

1.Китай является самой густонаселенной и второй по величине страной в мире. На площади 9.597.000 км² проживает 1,41 млрд человек (данные 2020 года).

2.Китай по-прежнему строит коммунизм под руководством своей компартии, при этом кардинально пересмотрев взгляды своих советских предшественников на рыночную экономику и сотрудничество «с капиталистами».

3.Китай является крупнейшим в мире экспортером и вторым по величине импортером товаров. Едва ли не каждая четвертая вещь в мире была сделана в КНР.

3.В период с 2011 по 2013 год Китай использовал больше цемента, чем США за весь ХХ век.

4.Враги. Многие, не особо интересующиеся восточной культурой, зачастую путают Китай и Японию между собой. На самом деле, Китай и Япония – заклятые враги уже на протяжении многих столетий. Причина этому разногласию в том, что Япония претендует на некоторые китайские острова, за которые велись войны.

Япония оккупировала северо-восток Китая в 1931 году. Японская агрессия длилась 14 лет, вплоть до сентября 1945 года.

Что касается США, те, несмотря на активную антиамериканскую риторику между государствами, провозглашена не вражда, а конкуренция.

5.В некоторых регионах Китая солнце встает лишь в 10 утра. Такой поздний рассвет обусловлен тем, что все живут по пекинскому времени, несмотря на то, что в стране расположено пять часовых поясов.

6.Китайская пустыня Гоби размером с Перу, и она увеличивается на 1400 квадратных миль в год из-за истощения водных ресурсов, чрезмерного лесонасаждения и расширения сельхозугодий.

7.Грамотность в Китае всегда была уделом знати. Для изучения традиционных иероглифов необходимо было затратить десяток лет жизни, чего крестьянин себе позволить никак не мог.

8.Одной из острых проблем в КНР является утечка мозгов. 7 из 10 китайцев, отправившихся учиться за границу, не возвращаются на родину. Наибольшей популярностью у них пользуются Соединенные Штаты. В США наиболее многочисленная китайская диаспора.

9.В Китае проживает 56 национальностей. Китай – многонациональная и многорелигиозная страна. Те китайцы, к которым мы привыкли – ханьцы, составляют 92% всего населения, а остальные 5% – это малочисленные народы: чжуан, хуэй, уйгуры, мяо, маньчжуры, тибетцы, монголы и т.д.

10.Всего 7% жителей Китая – верующие люди, что делает страну одной из наименее религиозных в мире. Есть и католики, и православные. Несмотря на то, что компартия Китая постоянно борется против них, число христиан постоянно растет и к 2030 году, как утверждают эксперты, в Китае будет больше всего христиан в мире.

Немногочисленное верующее население этой «страны атеистов» исповедует буддизм, ислам и другие религии.

11.Более 35 миллионов сельских жителей живут в пещерах. Многие пещерные дома передаются по наследству, а их стоимость может достигать 45 тысяч долларов. Во многих пещерах есть современные удобства: водопровод, электричество и телефон.

12.В Китае много свободного пространства. Многие заброшенные города в Китае – совершенно новые, и в них никогда не жили люди.

13.Китайцы очень трудолюбивы – у них практически нет отпусков. В их языке не существует даже такого слова, как отпуск, есть только «выходные». Более или менее длинные выходные у них бывают в октябре в честь появления КНР и в феврале – во время празднования Нового года по китайскому календарю.

14.Несмотря на многочисленность нации, китайцы страдают от того, что не могут найти свою половинку. Жизнь китайской молодежи складывается таким образом, что сначала они усердно учатся в школе, потом в университете, а после устраиваются на работу. И никак иначе в условиях усиленной конкуренции. Поэтому у них просто не остается времени на развлечения и личную жизнь. Кроме того, из-за демографической диспропорции в Китае от 30 до 40 миллионов, которые не смогут найти себе жен. На каждые 100 женщин приходится 106,28 мужчин.

Доля разводов в Китае – 22% – один из самых низких показателей в мире.

15.Вы не можете завести детей без разрешения правительства. Женатые китайские пары должны подать заявление и получить одобрение согласно Сертификату о планировании семьи за три месяца до и после беременности. С 2015 года китайцам разрешено иметь двух детей.

16.Отношение между членами семьи в Китае до сих пор строится по конфуцианским законам. Дети обязаны безоговорочно слушаться родителей всю жизнь, а в случае болезни матери и отца – быть рядом и полностью оплатить лечение. Кроме того, обеспечение стариков в Китае часто ложится на плечи детей и внуков.

17.Главный член семьи в Китае – вовсе не муж, а бабушка, как со стороны мужа, так и со стороны жены. Пожилая женщина у китайцев считается хранительницей семейных традиций, и смерть бабушек – самая горькая утрата. После похорон бабушки любой китаец имеет право носить траурную одежду несколько месяцев. А вот дедушка в Китае, напротив – самый бесполезный член семьи, с чем связано множество не самых приятных анекдотов и народных сказок.

18.Строгие нравы. Даже в Пекине или Шанхае очень сложно встретить в общественном месте целующуюся парочку. Проявление таких чувств друг к другу для китайцев – интимное таинство, которого никто не должен видеть.

19.Белый цвет в Поднебесной – цвет траура и скорби. На похоронах большинство китайцев стараются одеваться во всё белое.

20.В китайском языке всего около сотни фамилий, причем у 20% населения встречаются фамилии «Ли» и «Ван».

21.Большинство китайцев включают один и тот же телевизионный канал в 19 часов. Ежедневно в 19 часов большинство китайских телеканалов включает получасовую программу новостей от государственного центрального телевидения. Эта самая популярная телевизионная программа в Китае с 1978 года.

22.Национальным видом спорта в Китае является настольный теннис. В него играют везде: в школах, на заводах, в спортклубах и даже на вокзалах. Такая популярность этого вида спорта обусловлена его доступностью: нужен только стол, пара ракеток и совсем немного места.

23.Футбол появился в Китае. Цуцзюй, что означает «толкни мяч», была популярной игрой во время правления династии Хань (206 г. до н.э. -220 гг. н.э.). Позднее она распространилась в такие страны, как Япония, Корея и Вьетнам и привела к появлению того, что мы сейчас называем футболом.

24.В Китае люди пьют чай более 1800 лет. Чаев миллион видов. Есть даже такие сорта, которые выдерживают по 2530 лет. И отец девушки отдает моток такого чая жениху как приданое. Стоит дорого. Китайский белый чай − это вершина вкуса древних китайских знахарей.

25.В Китае добавляют усилитель вкуса во все пищевые продукты. Усилитель вкуса, или глутамат натрия, в Китае является такой же популярной пищевой добавкой как перец. Без него не готовится ни одно блюдо, и он доступен во всех магазинах и продается на витринах рядом с сахаром и солью.

26.Субпродукты животных в Китае стоят дороже мяса. У китайцев так сложилось, что они очень любят печень и почки, желудки и лапки, даже головы. Для нас эта еда специфична, но у них – деликатес. Поэтому при заказе любого дорогого супа в Китае, не удивляйтесь, если случайно выловите куриную голову или лапку.

27.Вкусовые странности китайцев. В китайских супермаркетах помимо привычного ассортимента продукции можно найти те товары, которые для нас будут в диковину. Например: сладкая копченая колбаса; круглые сладкие пряники с желтком и луком; мясные конфеты; конфеты из муки; конфеты со вкусом кукурузы; цветной хлеб; куриные копченые лапки и многое другое.

28.У китайцев есть фестиваль, посвященный поеданию собак. Согласно китайской традиции потребление собак в пищу стимулирует внутреннее тепло, приносит удачу и здоровье.

29.Китайское блюдо-легенда. Яйца, которые целый день варят в моче мальчиков, которым не старше 10 лет – это настоящий деликатес в Китае. Согласно китайской медицине, потребление таких яиц положительно влияет на здоровье, улучшая кровообращение и укрепляя иммунитет.

30.Что отличает китайский коммунизм – так это уважение к праву собственности. Жителей домов не вынуждают покидать свои дома даже при новом строительстве. Дом-гвоздь – этот термин применяют по отношению к домам жителей, которые отказались переезжать из-за строительства новых домов. В некоторых случаях строители вынуждены возводить строения вокруг «дома-гвоздя».

31.В стране есть цензура. Например, комитет, ответственный за вырезание любых сцен фильмов, которые считаются неприемлемыми для зрителей, независимо от возраста. Любая сцена, которая дискредитирует Китай, обычно удаляется.

32.Вы можете нанять человека, который поможет вам избежать пробок. Если вы попадете в пробку в Китае, то всегда можете обратиться в службу, которая пришлет человека на мотоцикле, который заберет вас, а также того, кто будет сидеть в вашей машине и ждать.

33.Некоторые полицейские используют гусей вместо полицейских собак. Как утверждают власти, гуси обладают прекрасным зрением, и бывают агрессивны, что делает их хорошей альтернативой полицейским собакам. А еще у китайской армии есть 10 000 голубей в качестве резервной системы связи.

34.Китайская непосредственность. Китайцы во многих поступках напоминают детей. Они ничем себя не обременяют и не сдерживают. Лечь спать в зале ожидания, развалившись на всю лавочку – обычное дело. Зевая, они даже не прикроют рот, а в общественном месте могут плюнуть и рыгнуть. Поэтому в китайских поездах повсюду кроме надписи «не курить», везде виднеется надпись «не плевать».

35.Китайские богачи, приговоренные к тюремному заключению, нанимают своих двойников, чтобы те вместо них отбыли наказание. Если вы богаты, то можете себе позволить купить все, что угодно. Однако в Китае эта привилегия распространяется не только на то, чтобы дать взятку и избежать тюремного заключения. Богатые и могущественные китайцы нанимают себе двойников, чтобы те вместо них отбыли наказание в тюрьме. Это настолько распространенное явление, что появилось выражение «ding zui». В буквальном смысле это «заменить преступника».

36.Свадьба с призраком – реальное событие в Китае, в котором один или оба участника мертвы. Когда появилась эта традиция – неизвестно, но возможная причина – оправдать ожидания социума. Например, когда вдова хочет показать свою любовь к умершему мужу, она может сыграть с ним свадьбу, чтобы он был счастлив в загробном мире.

37.Многие китайские компании устанавливают на зданиях специальные сети, чтобы не допустить случаев суицида своих сотрудников. Также для работы с потенциальными самоубийцами приглашаются офисные психологи.

38.Самосожжение – крайне популярная форма протеста. Поэтому, когда в стране переходила власть к новому лидеру, в 2012 году, на центральных площадях Пекина для предотвращения актов самосожжения дежурили пожарные.

39.По популярности китайский язык занимает вторую строчку среди всех языков мира.

40.Считается, что главный недостаток любого китайца – недружелюбие. На деле же эта черта характера обусловлена национальным кредо – нельзя показывать своих истинных чувств посторонним людям. Широко улыбнуться китаец может только самому близкому человеку.

41.Большинство китайцев громко разговаривают. Это никак не связано с манерами, просто при огромном населении даже в провинциальных городах высок уровень шума. Из-за этого даже в тихой комнате китайцы беседуют «на повышенных тонах».

42.Прирождённая хитрость китайцев – вовсе не хитрость, а соблюдение правила Дао – если есть возможность не ввязываться в проблемы и решить всё мирным путём, истинный китаец так и поступит.

43.Китайцы очень не любят загорать, особенно женщины. Они стараются избегать солнечных лучей, чтобы сохранить светлую кожу.

44.При знакомстве не стоит обнимать или целовать девушек, даже в щеку.

45.Фактически очередей в Китае нет – кто первый подскочит, тот и становится первым в очереди.

46.Примерно 70% населения Китая носит очки.

47.Боевое искусство Кунг-Фу было изобретено монахами Шаолиня, чтобы защитить себя от грабителей на пустынных горных дорогах. Но если вы думаете, что каждый китаец Джеки Чан, вы ошибаетесь. Кстати, в Китае никто не знает Джеки Чана. Все знают его как Син Лун, в крайнем случае – Чэнь Ганшэн. А вообще китайцы невероятно гордятся своими артистами, режиссерами и спортсменами, которые добились мировой известности.

48.В 2010 году в Китае возникла дорожная пробка, которая длилась 12 дней и растянулась почти на 100 км. Это случилось при въезде в Пекин: миллионы китайцев возвращались домой от своих родных после празднования Дня образования КНР.

49.Китай – единственная в мире страна, в которой находится четыре мегаполиса с населением свыше 10 миллионов человек. Это Шанхай (26,3 млн), Пекин (21,7 млн), Гуанчжоу (14,4 млн) и Шэньчжэнь (12,6 млн).

50.В Китае есть несколько сотен лагерей для интернет-зависимых подростков. Это часть государственной программы: в 2008 году Китай первым в мире признал такую форму зависимости психологическим заболеванием.