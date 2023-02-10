Полет белорусской космонавтки на МКС отложили на полгода

Белорусская космонавтка полетит на МКС на полгода позднее из-за продления сроков пребывания на МКС экипажа корабля «Союз МС-22», заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее на корабле «Союз МС-22», пристыкованном к МКС, произошла разгерметизация системы охлаждения, сообщает РИА Новости. Это сделало невозможным использование этого корабля для доставки космонавтов на землю. Их миссию на станции пришлось продлить. Со станции их заберет корабль «Союз МС-23», который отправят в беспилотном режиме. Таким образом, экипаж «Союза МС-22» вернется домой на полгода позже.

Борисов в связи с этим ответил на вопрос о сроках полета космонавтки из Беларуси: «Сдвинется ровно на эти полгода».

Напомним, экипаж «Союза МС-22» состоит из российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина и американского астронавта Фрэнка Рубио. Вместе с ними на МКС находятся российская космонавтка Анна Кикина, американские астронавты Николь Манн и Джош Касада, японский астронавт Коити Ваката, прибывшие на станцию на американском корабле Crew Dragon.