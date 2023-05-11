Госпогранкомитет Беларуси отреагировал на сообщения о том, что Польша не продлила запрет на железнодорожное сообщение с Беларусью, но в то же время не определилась с тем, когда смогут пойти поезда.

На эту новость, что необычно, отреагировал Госпогранкомитет Беларуси.

«По информации, распространяемой в польских ресурсах, Министерство инфраструктуры Польши отменило запрет на пассажирские железнодорожные перевозки с Беларусью, который был введён еще в 2020 году на фоне коронавирусной инфекции.

Несмотря на отмену ограничений, польские власти отказываются возобновлять перевозки «из-за напряженных дипломатических отношений между двумя странами».

Официального уведомления в адрес Госпогранкомитета от польской стороны по данному факту не поступало.

Подобные действия сопредельной стороны доказывают политизированность решений, принимаемых на уровне руководства Польши, и игнорирование интересов собственных граждан, вынужденных стоять в многокилометровых очередях на польско-белорусской границе», — сказано в комментарии на сайте ведомства.

И, возможно, белорусские пограничники не далеки от истины. На 26 мая в Верховном суде назначено рассмотрение апелляции на приговор журналисту и активисту белорусских поляков Андрею Почобуту, ранее приговоренному Гродненским областным судом к 8 годам лишения свободы. И не секрет, что Польша добивается пересмотра приговора и освобождения Почобута. Так что очень вероятно, что нынешнее половинчатое решение Варшавы по железнодорожному сообщению, это намек.

Железнодорожное сообщение с Беларусью Варшава приостановила три года назад из-за пандемии, с тех пор запрет постоянно продлевали. Польское Министерство инфраструктуры не комментирует, когда возможно возобновление перевозок. Лишь в польских СМИ появились сообщения о том, что текущее расписании менять не планируют, а оно утверждено до 9 декабря. И поездов в направлении Беларуси в нем нет.