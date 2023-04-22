Похороны доллара объявлять преждевременно

В последнее время с завидным упорством отдельные эксперты и политические деятели повторяют давние высказывания о грядущем крахе доллара США. Дескать, некоторые государства переходят на расчеты между собой в национальных валютах, сокращают долю доллара в своих золотовалютных резервах, а отдельные из них вообще объявляют войну «зеленому». Тут, как говорится, насильно мил не будешь.

Впрочем, доллар хоронили и раньше, еще в советское время. «Настало время для введения национальных валют и отказа от мировой валюты – доллара. Мы можем и должны стать независимыми в этом вопросе.» – Ю.В.Андропов. Выступление на заседании ЦК КПСС в 1982 году. «Крах доллара не предвидится, но он не останется ведущей мировой валютой.» – Э.А.Шеварнадзе, глава МИД СССР, в интервью западным СМИ в 1989 году.

Зачем далеко ходить. Александр Лукашенко также неоднократно заявлял о том же. Мол, зачем, белорусы, стоите в очередях в банковские обменники за этими долларами и евро, которым и так скоро конец придет.

Но обратимся к святцам. Что пишут учебники на этот счет. Они пишут, что практически любая национальная валюта обеспечивается золотовалютными резервами. А к резервным валютам относятся в первую очередь те же доллары США и евро. А также английский фунт стерлингов, японская йена и швейцарский франк. Если не брать в расчет евро, это валюты наиболее экономически развитых государств. Следовательно, национальные деньги обеспечиваются и внутренними валовыми продуктами соответствующих стран, их рынками, на которых можно приобрести самую разнообразную продукцию, включая наиболее высококачественную и передовую.

Так, за долларом стоит самый крупный ВВП США в объеме 22,4 трлн доллара (25% мирового ВВП), суммарный ВВП стран зоны евро не намного уступает ВВП США. За последние годы к США подтягивается Китай с его ВВП в 16,9 трлн долларов. Сравните, ВВП России – 1,65 трлн долларов, ВВП Беларуси – всего 65 млрд. долларов. Действительно, в последние годы доля доллара США в валютных резервах стран мира снижается, но остается довольно высокой – порядка 60%. Не менее 40% международных расчетов выполняется в американской валюте, не на много ей уступает доля в расчетах евро, порядка 6% расчетов производится в английских фунтах стерлингов и лишь 2,5-3% в китайских юанях.

Помимо того, что США имеют самые крупные в мире государственные золотые резервы (свыше 8000 тонн), все, кто принимают доллары, просто доверяют центральному банку США – Федеральной резервной системе (ФРС). Доверяют казначейским билетам Министерства финансов США, в которые размещают свои валютные резервы ведущие страны мира. Если бы белорусы так же доверяли Нацбанку, они не хранили бы 60,8% вкладов в банках в валюте (в основном в долларах и евро) и только 39,2% в белорусских рублях, даже несмотря на то, что рублевые депозиты явно выгоднее. Многие белорусы держат свои сбережения на руках в наличных долларах и евро, предпочитая быструю доступность этих денег, жертвуя доходностью, потому что и их подъедает инфляция. Также и потому, что деньги, отданные в банк, это уже деньги банка и не факт, что получишь вклад обратно в той же валюте. В Москве, других городах воюющей России уже очереди в обменники. С некоторых пор США и ЕС не продают наличные доллары и евро российским банкам, Впрочем, как и белорусским. Санкции!

ФРС США влияет на курс доллара исключительно рыночными инструментами, в то же время, к примеру, Китай в отдельные годы искусственно ослаблял курс юаня, чтобы стимулировать свой экспорт. Если политическим властям Китая потребуется в директивном порядке изменить курс юаня, они это сделают. Это относится и к российскому и белорусскому рублям, что не укрепляет доверие населения к национальным валютам. Когда в какой-либо стране начинается экономический или политический кризис, население и юридические лица начинают «убегать в доллар». Россия, в связи с американскими экономическими санкциями, объявила войну доллару, резко снизив его долю в свих валютных резервах, замещая ее золотом и китайскими юанями. Танкерную нефть она продает в основном Индии и Китаю за национальные валюты, хотя во всем мире, за редким исключением, за нефть страны-покупатели расплачиваются долларами. Но как Россия может, например, использовать индийские рупии? Только что-нибудь приобрести на небогатом рынке этой страны.

Несмотря на то, что Нацбанком Беларуси и Банком России сегодня управляют достаточно профессиональные команды, в последние месяцы наблюдается ускоренная девальвация белорусского и российского рублей. Первый подбирается к 3 рублям за доллар, второй – перевалил за 80 рублей. Нарастают дефициты бюджетов этих стран, за прошлый год их ВВП минусовали. История как раз и учит, что если надвигается кризис, то всесильный доллар укрепляется. И чем бороться с ветряными мельницами, не лучше ли оборотиться лицом к своим национальным валютам. Озаботиться ростом своего ВВП и государственных золотовалютных резервов. Уйти от условий санкционных рисков.

Борис ЖЕЛИБА, профессор, доктор экономических наук.