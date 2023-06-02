Пограничники вручили бывшему командующему драгунскую шашку

Сегодня, 2 июня, в Государственном пограничном комитете состоялся ритуал прощания с Боевым Знаменем генерал-лейтенанта Анатолия Лаппо, бывшего командующего Госпогранкомитета.

Как сообщает сайт ведомства, бывшие подчиненные вручили Анатолию Лаппо сувенирную шашку драгунскую «Ермак». Однако на фото можно увидеть и другие подарки.

Новый председатель Госпогранкомитета полковник Константин Молостов от имени офицеров ведомства и всего личного состава органов пограничной службы в адрес новоиспеченного пенсионера высказал слова большого уважения.