Пограничники показали, с какими паспортами белорусы не смогут пересечь границу

Более 300 проблемных документов предъявлено на границе за полгода. Такие данные приводит Госпогранкомитет Беларуси.

Недействительные паспорта остаются самой распространенной причиной неудавшихся заграничных поездок. Причины не меняются: от невнимательности и незнания законодательства до подделки или использования чужих документов.

Самым распространенным нарушением среди белорусов за прошедшее полугодие стало предъявление паспортов с поврежденной фотографией или размытой печатью органа, выдавшего документ, – 84 случая.

Для иностранцев наиболее популярным нарушением оказалось отсутствие белорусской визы – 151 факт. За 6 месяцев этого года более 10 иностранцев попытались пересечь белорусскую границу с фальшивыми или чужими документами.

Более 50 белорусов и иностранцев предъявили пограничникам просроченные паспорта (около трети из них забыли обновить после смены фамилии).

С поврежденными документами (ветхие, испорченные влагой, с вырванными страницами) пытались пересечь границу более 20 граждан.

Паспорта 12 белорусов находились в базе данных недействительных документов. В ГПК отметили, что паспорт попадает в базу при подаче его владельцем заявления об утере документа. После чего он сразу становится недействительным, в том числе для пересечения границы.