Погостил у бабушки: минчанин в Бобруйске повредил 15 автомобилей, еще один — поджег

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета расследуются уголовные дела о хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

По данным следствия, днем 3 июня 19-летний житель Минска приехал с другом в гости к своим бабушке и дедушке в Бобруйск. После радушной встречи у пожилых родственников приятели решили прогуляться по городу. А чтобы прогулка была веселее, купили пива и стали распивать его в ближайшем дворе.

Бобруйск, как выясняется, город очень гостеприимный. К приятелям подошел мужчина, познакомились. Предложил выпить еще, потом еще. Потом присоединилась девушка. В ходе общения новый знакомый приревновал ее к одному из минчан — молодые люди повздорили. Чтобы избежать дальнейшего конфликта, гость из столицы покинул компанию.

Находясь в изрядном подпитии, раздосадованный, он бродил по ночному городу и искал приключений. Проходя по частному сектору и спальным микрорайонам, срывал с транспортных средств регистрационные знаки и решетки радиаторов. Возле одного из легковых авто молодой человек воспользовался зажигалкой, чтобы посветить, а после сорвал регистрационный знак и удалился. Иномарка впоследствии загорелась.

Утром следующего дня владельцы поврежденных авто стали один за другим обращаться в милицию. В итоге автовладельцам причинен ущерб в размере порядка 6000 рублей. Найти виновного не составило сложности, благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в городе. Спустя сутки его задержали сотрудники милиции в Кировском районе, куда он приехал навестить других бабушку и дедушку.

Действия молодого человека квалифицированы по ч.1 ст.339 (хулиганство) и ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Молодой человек так и не смог восстановить в памяти полную картину произошедшего в тот вечер, поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, но свою вину признал полностью. В подъезде дома его родственников правоохранители обнаружили сорванные с поврежденных автомобилей элементы.

Парень ранее не судим. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.