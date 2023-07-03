Поедет ли Александр Лукашенко на саммит ООН?

Решение о том, кто возглавит белорусскую делегацию на саммите ООН, еще не принято, рассказал заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич.

Напомним, в мае этого года Александр Лукашенко получил от генсека ООН приглашение поучаствовать в сентябрьском саммите в Нью-Йорке.

«В случае необходимости мы этим воспользуемся (примем участие в саммите – Прим.), хотя на данный момент решения о том, кто возглавит белорусскую делегацию, не принято», – заявил Амбразевич в эфире телеканала СТВ.

Дипломат также напомнил, что были случаи (и очень громкие), что делегациям некоторых стран визы на этот не выдавались. Однако, подчеркнул он, у Минска нет основания предполагать, что белорусская делегация не получит визы.

«Несмотря на всю эту кажущуюся политическую вакханалию вокруг Беларуси, Беларусь остается полноправным членом Организации Объединенных Наций», – констатировал Амбразевич.