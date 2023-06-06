Подрыв Каховской ГЭС: под угрозой оказалась и Запорожская АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Марио Гросси сообщил, что из-за подрыва Каховской ГЭС существует риск расплавления топлива в реакторах Запорожской АЭС.

О возможных последствиях он рассказал на внеочередном заседании совета управляющих МАГАТЭ . По словам Марио Гросси, снижение уровня воды в Каховском водохранилище до отметок ниже критических нарушит систему охлаждения Запорожской АЭС.

«Уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС. Отсутствие охлаждающей воды в основных системах водоснабжения в течение длительного периода времени приведет к расплавлению топлива и выходу из строя аварийных дизель-генераторов, сейчас риск расплавления невысок, МАГАТЭ следит за ситуацией», — сказал Рафаэль Гросси.

Тем временем сегодня стороны весь день продолжают обвинять друг друга в случившейся экологической и техногенной катастрофе. Затоплены десятки населенных пунктов, эвакуированы десятки тысяч людей, подсчитать ущерб пока просто невозможно.

Плотина Каховской ГЭС в настоящее время полностью ушла под воду.