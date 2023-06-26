Подробности страшной аварии в Борисовском районе: водитель BMW ехал со скоростью более 160 км/ч

По данным следствия, вечером 9 октября прошлого года 32-летний водитель BMW двигался по автодороге «Борисов-Холопеничи». Вблизи деревни Демидовка Борисовского района, при обгоне в запрещенном месте, он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Great Wall под управлением 42-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель китайского внедорожника от полученных травм скончался на месте.

В реанимации ушла из жизни 41-летняя пассажир данного автомобиля.

Также жертвой трагического происшествия стал 6-летний мальчик, который находился в салоне BMW. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

За жизнь его 2-летней сестры несколько дней боролись врачи, но спасти ее не удалось.

Водитель немецкой иномарки, его сожительница, а также пассажиры Great Wall – 15-летняя школьница и ее 17-летний брат получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе допроса 17-летнй пассажир Great Wall рассказал, в этой страшной аварии у него погибла мама, которая вместе с младшей сестрой решила проводить его на поезд.

Следственно-экспертным путем удалось установить, что водитель автомобиля BMW двигался со скоростью более 160 км/ч.

К слову, мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишь в 2020 году получил права. Кроме этого обвиняемый более 40 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения требований ПДД.

Опытными следователями главного следственного управления проанализированы обстоятельства дорожно-транспортного и внесено представление о принятии мер по устранению нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления по вопросам организации дорожного движения. В настоящее время на участке дороги, где произошла авария, установлены новые дорожные знаки: опасный поворот и ограничение максимальной скорости — 50 км/ч.

Водителю немецкой иномарки предъявлено обвинение по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Фигурант полностью признал свою вину.