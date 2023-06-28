Подписка на виртуальную реальность от Meta

За $8 в месяц.

Meta, материнская компания Facebook и Instagram, запустила сервис подписки на виртуальную реальность. Компания всеми силами пытается извлечь прибыль из данного направления. Подписчики нового сервиса будут каждый месяц получать доступ к двум новым играм, передает BBC.

За первый квартал 2023 года убыток Meta в подразделении виртуальной реальности составил 4 млрд долларов. Компания сталкивается с высокой конкуренцией, в том числе со стороны производителя iPhone, компании Apple.

Чтобы укрепить свои позиции в данном направлении, в Meta объявили, что запускают сервис Meta Quest+, подписка на который будет стоить 7,99 долларов в месяц. Подключиться к сервису можно будет с помощью оборудования Quest 2, Quest Pro, а также Quest 3, выпуск которого запланирован на ближайшее время.

Еще в 2021 году руководитель Meta Марк Цукерберг обнародовал планы по развитию метавселенной, онлайн-мира, в котором пользователи смогут играть в игры, работать и общаться в режиме реального времени с помощью VR-гарнитуры.

Тогда он заявлял, что Meta должна рассматриваться как главная компания в области метавселенных. Ради этого руководство даже отказалось от прежнего названия материнской компании Facebook и выбрало название Meta.