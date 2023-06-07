«Подозреваемые дают признательные показания»: КГК рассказал, по какой схеме в Беларусь завозили растительное масло

Комитетом госконтроля пресечена масштабная противоправная схема уклонения от уплаты налогов и ввоза в республику по завышенным ценам растительных масел.

Для завышения стоимости растительных масел (рапсового, подсолнечного, соевого) и уклонения от уплаты налогов должностные лица ввозивших в республику эту продукцию трех частных компаний оформляли поставки от имени подконтрольных посреднических структур, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Спецоперация по пресечению противоправной деятельности проведена управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области с участием правоохранительных органов Беларуси и России.

Как установили работники финансовой милиции Комитета госконтроля, фактически растительное масло закупалось напрямую от российских производителей и собственным автотранспортом белорусских компаний доставлялась в Республику Беларусь. При этом водителям во время пути передавался второй комплект товаросопроводительных документов, по которым товар по уже завышенной стоимости якобы поставлялся от подконтрольных российских организаций в адрес белорусских компаний.

В дальнейшем растительные масла реализовывалась по завышенной стоимости в адрес более 50 государственных предприятий, использующих их для производства комбикормов для кормления птицы. При этом удорожание комбикормов отражалось на росте себестоимости выпускаемой продукции (мяса птицы).

Разница в стоимости продукции оставалась на расчетных счетах посреднических компаний, обналичивалась и использовалась организаторами преступной деятельности для приобретения дорогостоящих объектов недвижимости и автотранспортных средств.

В ходе проведения проверочных мероприятий на территории Российской Федерации было установлено, что практически все подконтрольные компании не располагались по указанным юридическим адресам, их бухгалтерский учет велся в Беларуси.

В отношении учредителей и фактических руководителей коммерческих структур возбуждено 3 уголовных дела. Проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых. Наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью не менее 2 млн. руб.

Организатор противоправной деятельности задержан.

Подозреваемые по уголовному делу дают признательные показания. В счет возмещения причиненного ущерба ими перечислено в бюджет 1,2 млн. руб.