Подожгли для устрашения двери, но не те: в Бресте «спортиков» из Кобрина ждет суд

Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело в отношении двух неработающих жителей Кобрина, которым инкриминировано умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом в составе организованной группы.

Согласно материалам уголовного дела, 26 марта 2023 года обвиняемые в возрасте 26 и 27 лет обратились к «куратору» наркомаркета с просьбой о предоставлении им задания в роли «спортиков», чем вошли в состав преступного сообщества. В этот же день молодые люди получили «поручение» на поджог квартиры 18-летнего молодого человека, выполнявшего функцию «минера» и присвоившего часть психотропных веществ. За свою работу обвиняемые должны были получить 1 тысячу долларов США.

Вечером в состоянии алкогольного опьянения «спортики» умышленно облили бензином и подожгли входную дверь квартиры, оставив лист бумаги с надписью «Плохо воровать». Все происходящее они сняли на камеру мобильного телефона для дальнейшего отчета перед «куратором» наркомаркета и получения денег.

Узнав о том, что по ошибке они подожгли не ту дверь, «спортики» подожгли входную дверь еще одной квартиры, расположенной в том же доме. Общая сумма имущественного вреда, причиненного противоправными действиями обвиняемых, превысила 6 тысяч рублей, который в ходе предварительного следствия возмещен в полном объеме.

Уголовное дело находилось в производстве Брестского межрайонного отдела Следственного комитета. После изучения материалов дела в прокуратуре Бреста пришли к выводу о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.218 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Избранную в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.