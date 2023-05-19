Подорожало ли электричество в Германии после отключения АЭС?

Спустя месяц после остановки последних немецких атомных электростанций Федеральное сетевое агентство не видит практически никаких последствий для рынка электроэнергии. На бирже не произошло роста цен, наоборот, электроэнергия даже подешевела, заявила в интервью Bayerischer Rundfunk вице–президент агентства Барби Корнелия Халлер.

«Очевидно, что прекращение использования атомной энергии в Германии ознаменуется другими факторами, — сказала Халлер. — Например, весной увеличилась доля возобновляемых источников энергии».

Эксперт по энергетике Бруно Бургер из Института солнечных энергетических систем Фраунгофера сделал аналогичные комментарии. По сравнению с общим объемом производства электроэнергии в Германии и Европе эффект от остановки трех ядерных реакторов в апреле настолько мал, что его трудно заметить.

Бургер подсчитал, что три атомные электростанции производят около 30 тераватт-часов в год. По сравнению с прошлым годом треть из них можно сейчас сэкономить, поскольку не так много электроэнергии пришлось экспортировать во Францию из–за ослабевающего кризиса атомной энергетики. Согласно прогнозу Бургера, оставшиеся 20 тераватт-часов будут в течение этого года полностью заменены возобновляемыми источниками энергии — половина за счет добавления фотоэлектрической энергетики и половина за счет энергии ветра.

Нам говорят, что в Европе все дорожает. Однако нет

Дома и квартиры в Германии дешевеют, и не только в сельской местности. Столица, однако, является исключением.

Цены на жилую недвижимость в Германии продолжают заметно снижаться, особенно резко они падают во Франкфурте. Как показывает новый индекс цен на недвижимость, в первом квартале квартиры и дома подешевели в среднем на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с четвертым кварталом 2022 года, то цены упали на 2%, об этом сообщили в ассоциации, которая представляет наиболее важные финансовые организации Германии, включая Deutsche Bank, Commerzbank, Aareal Bank, государственные банки и крупные сберегательные кассы.

Цифры показывают, что снижение цен затронуло как жилую недвижимость, занимаемую владельцами, так и многоквартирные дома, говорится в оценке.

Ассоциация ожидает снижения цен в ближайшие кварталы.

При знакомстве – смотрите на ноги

Премьер–министр земли Гессен Борис Рейн заявил о своих намерениях выступить за введение общенационального электронного браслета на лодыжку для лиц, совершивших насилие в отношении женщин.

В интервью газете «Neue Osnabrücker Zeitung» Борис Рейн подчеркнул: «Запреты на близость часто не работают, поскольку их невозможно контролировать в достаточной степени. Поэтому на следующей конференции министров юстиции мы предложим поправку к Закону о защите от насилия, которая будет предусматривать использование в таких случаях браслетов на лодыжках». По его словам, в Гессене уже действует общегерманская служба, которая следит за таким видом наказания, правда в других сферах. «Мы можем развить эту идею», — заявил Борис Рейн.

В будущем, если некто уже «окольцованный» без разрешения приблизится к дому женщины, неважно, в какой точке Германии, местная полиция тотчас получит об этом информацию из Гессена и сможет немедленно инициировать меры безопасности. «По нашему твердому убеждению, правонарушителю необходимо уяснить, что полиция вмешивается при первой же попытке несоблюдения правил. Таким образом, женщины смогут снова почувствовать себя в большей безопасности», — сказал Рейн.