Поделятся ли россияне с белорусами монополией на разведение соболей?

Идея о возможности разведения пушных зверей на загрязненных после аварии на ЧАЭС территориях Гомельской области обсуждалась недавно на совещании, прошедшем на базе Хойникского райисполкома.

В нем приняли участие представители областной и районной властей, Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, Института радиобиологии НАН Беларуси и НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства. В целом была высказана заинтересованность в развитии данного направления.

Как рассказал участвовавший в совещании старший научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, доктор сельхоз наук Иван Паркалов, предложено первоначально – в 2024-2025 годах – провести научные исследования на базе Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Их тема звучит так: «Разработать и обосновать инновационную технологию разведения пушных зверей (включая новые виды) на территориях радиоактивного загрязнения Гомельской области».

Развитие отрасли звероводства на загрязненных территориях, по мнению ученых, должно включать в себя разведение не только традиционных для Беларуси норок. А также – возможно, енотовидных собак, хорьков и соболей.

Отметим, что технология разведения соболей в клетках – это по сути, российская монополия. Поэтому соболиные шкурки на мировой рынок поставляются только россиянами.

Мировое звероводство за последние десятилетия увеличило в разы производство шкурок пушных зверей, несмотря на протесты защитников животных. Так, если в 2000 году планетарный объем шкурок норки составлял 30,2 миллиона штук, то в 2015 году – уже более 85 миллионов. Одним из крупнейших производителей в Европе была Дания. Правда, из-за пандемии коронавируса Дания вводила запрет на разведение норок до 2022 года. Однако данная ситуация положительно сказалась на мировом спросе в сегменте пушно-мехового сырья.

По прогнозу ведущих специалистов основных пушно-меховых аукционов, повышенный спрос на пушнину будет нарастать в течение ближайших 3-5 лет. В настоящее время цены на шкурки норки повысились от 30 до 50%. К примеру, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации видит в этом возможность для более активного развития клеточного звероводства России. Иначе, говорят российские специалисты, свободные ниши займут китайцы.

«Мы считаем, что это актуально и для Республики Беларусь, – отмечает Иван Паркалов, слова которого приводит сайт Agrolive. – Звероводство традиционно для нашей страны и, возможно, впервые за многие годы появляется реальная возможность увеличить доходность этой отрасли».