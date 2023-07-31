Легендарная советская и российская актриса уже несколько дней находится в больнице. Врачи констатируют ухудшение состояния Ирины Мирошниченко и делают все возможное для его стабилизации.

81-летняя звезда «Андрея Рублева» почувствовала себя плохо еще в понедельник 24 июля. Неделю она находилась дома, но перед выходными потеряла сознание. Родные экстренно вызвали скорую.

Как пишет Starhit, Мирошниченко сразу привезли в реанимацию, где выявили тяжелое поражение сердечного клапана и ряд осложнений. У артистки высокая температура, подозрение на пневмонию, тромбоз и сепсис. Состояние критически тяжелое, инфекционное поражение пока не удается убрать, а медики подключили актрису к аппарату ИВЛ и поддерживают ее медикаментами.

После того, как Мирошниченко стала дышать через аппарат ИВЛ, у нее нарушился ритм сердца, врачи начали спасать ее массажем и дефибрилляцией.

Инсайдеры сообщают, что на данный момент Ирина Петровна находится без сознания, а врачи фиксируют отрицательную динамику. Прогнозы по состоянию звезды «Я шагаю по Москве» пока никто дать не может.

Другой источник из больницы сообщил, что предварительный диагноз Мирошниченко — аденома гипофиза. После обследований в мозгу выявили доброкачественную опухоль.

Отметим, что в МХТ имени Чехова, где служит Ирина Мирошниченко, сейчас идут каникулы, поэтому актеры и преподаватели в отпуске. Оперативно ответить на вопрос о том, как сейчас чувствует звезда, не смогли.

«Не знаю о состоянии актрисы. Не верю пока никакой информации. Будем надеяться на лучшее», — заявил актер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Ирина Мирошниченко на третьем курсе учебы в Школе-студии МХАТ дебютировала в кино в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве».

После окончания школы-студии Ирину приняли во МХАТ. Роли актрисы — Маша в спектакле «Чайка», миссис Чивли в «Идеальном муже», Женя в спектакле «Валентин и Валентина», Маша в спектакле «Три сестры», Даша в «Соло для часов с боем», Ася во «Вдовце», Инга в «Первом дне свободы», Серафина делла Роза в «Татуированной розе», Аркадина в «Чайке», Раневская в «Вишнёвом саде» А. П. Чехова и многие другие.

Первой большой работой актрисы в кино стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме «Их знали только в лицо» (1966). В «Андрее Рублёве» А. А. Тарковского Ирина Мирошниченко сыграла роль Марии Магдалины. Также снялась в фильмах «Дядя Ваня», «Кремлёвские куранты», «Пришёл солдат с фронта», «…И другие официальные лица», «Вам и не снилось…», «Рыжий, честный, влюблённый», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня» (2 и 3 части), «Клюква в сахаре» и других.