Приближается День святого Валентина, и для тех, кто ищет интересный подарок, студенты из США предлагают необычный вариант. Они продают хрустального медведя и розу, которые побывали в космосе и поднялись над стратосферой на борту исследовательского зонда космических лучей 17 декабря.

Фигурки стоят $129,95. Студенты программы Earth to Sky Calculus продают «валентинки из космоса», чтобы поддержать программу полетов на воздушном шаре на большой высоте. К каждому товару прилагается поздравительная открытка, на которой изображен предмет в полете и рассказана история его путешествия к краю космоса и обратно, пишет Хайтек.

На пике полета фигурки парили на высоте 34 369 метров над горами Сьерра-Невада в центральной Калифорнии.

После того, как воздушный шар взорвался, как и планировалось, раскрылся парашют и зонд вернулся на Землю, приземлившись на пике горы высотой 1 889 м с видом на дюны Эврика на краю национального парка Долина Смерти. В рамках запуска студенты получили новые данные для программы мониторинга космических лучей.