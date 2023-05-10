Под Новогрудком милиционеры спасли трёхлетнюю девочку от разъяренного пса, который до этого загрыз её отца

Резонансный случай с нападением собаки произошел 9 мая в деревне Ачукевичи Новогрудского района, рассказывает газета «Новае жыццё».

Стаффордширский терьер набросился на своего хозяина и сильно искусал. От полученных травм мужчина скончался на месте. Благодаря милиции, удалось спасти 3-летнюю дочь погибшего.

9 мая участковый инспектор милиции ООПП МОБ Новогрудского РОВД капитан милиции Александр Куцко нес службу по охране общественного порядка на территории Новогрудского района. Около 12:00 в дежурную часть Новогрудского РОВД поступило сообщение о том, что гражданин М., житель Минска, находящийся вместе с дочерью на даче в деревне Ачукевичи второй день не выходит на связь. По адресу незамедлительно отправился участковый.

– Когда я подошел к дому, двери и окна в нем были закрыты. Как рассказала дачница, живущая по соседству, она неоднократно стучалась в дом, но никто не отзывался. Я обошел дом вокруг, стучал в окна и двери, но и в этот раз ответа не последовало. Я уже хотел выбивать двери, но соседка предупредила меня, что в доме может находиться собака бойцовской породы. Тогда я решил попробовать открыть окно. Картина, которую я увидел внутри, была ужасающей. Возле окна, забившись в угол, лежала девочка, а в полутора метрах от нее находилось тело её отца со следами многочисленных ран. Раны были получены в результате воздействия зубов и когтей собаки. Ребенок был очень напуган и побоялась вылезть через окно. Она сказала, что на малейшие её движения собака начинает себя вести и агрессивно рычать.

Участковый инспектор вызвал на помощь коллег. Пока одни правоохранители отвлекали собаку возле двери, Александр Куцко вытащил девочку на улицу через окно. Ребенку была оказана медицинская помощь. Собаку усыпили.

По словам жены гражданина М., которая на момент трагедии находилась в Минске в больнице, стаффордширский терьер жил у них в семье уже 6 лет. Взяли его щенком, воспитывали и дрессировали. Питомец не раз участвовал в различных выставках и никогда не проявлял агрессии, тем более к членам семьи.