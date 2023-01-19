В милицию с заявлением обратился 38-летний мужчина, который рассказал, что у него из дачного дома, оставленного на зиму без постоянного присмотра, было похищено дорогостоящее имущество на общую сумму более 1300 рублей.

Сыщики выяснили, что чужое вещи забрали несколько человек. Так, ранее уже судимый за кражу могилевчанин обратил внимание на нежилой с виду дом, а после проник внутрь, выставив окно. Забрав с собой ценное имущество, мужчина ушел.

Также владелец не досчитался деревянных изделий, которые хранил в бане. Милиционеры установили личность другого мужчины, который также забрался внутрь этого же частного домовладения и унес чужое имущество. Кроме того, была взломана входная дверь в дом: кто-то похитил искусственную елку и предметы мебели. Третий мужчина также проник внутрь и забрал вещи.

К слову, все фигуранты не были знакомы между собой и в разные дни проникали на территорию чужого дома. В отношении них следователями возбуждены уголовные дела.