Под Липецком сгорел туристический автобус из Гомеля

В пятницу, 16 июня, в Липецкой области на федеральной трассе М-4 «Дон» в Хлевенском районе сгорел туристический автобус «Гомель — Кабардино-Балкария». Пожар вспыхнул приблизительно в 16:00 на 459 километре.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции Липецкой области, у автобуса на ходу задымился мотор, после чего водитель остановил автобус и стал выводить пассажиров — 49 человек, среди которых 13 детей. Помимо этого, в автобусе находились два водителя. Во время эвакуации при выходе из транспорта 55-летняя женщина травмировала ногу. Пассажирку увезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Всех эвакуированных пассажиров и водителей разместили в одной из гостиниц Хлевенского района.