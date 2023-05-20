Под Гродно на продажу выставили торфобрикетный завод

Речь идет о торфобрикетном заводе в Вертелишках, что в десяти километрах от Гродно.

Впервые завод в Вертелишках выставили на торги в апреле этого года. Тогда начальный ценник за него составлял почти 8 миллионов рублей, но из-за отсутствия покупателей аукцион так и не состоялся. Однако на 6 июня назначены очередные торги. На этот раз торфобрикетный потерял от начальной стоимости почти 50% — сейчас за него просят почти 4 миллиона рублей.

Отметим, что нынешним собственником завода является ОАО «Гроднооблгаз». При этом продается не одно какое-то помещение, а весь заводской комплекс — начиная от пятиэтажного брикетного цеха до коммуникаций и даже деревьев, которые расположены на участке.

Торфобрикетный завод в Вертелишках начали строить еще в начале 50-х годов прошлого века. Сперва торф добывали рядом, в самих Вертелишках, а когда запасы исчерпались, переключились на месторождение около Святого озера. Туда проложили 40 км узкоколейки, от которой до наших дней сохранился только 11-километровый участок (по нему сейчас возят экскурсии на мотодрезине).

В 2010-х годах завод начал приходить в упадок. Его пытались реанимировать путем модернизации (направили около 40 миллиардов неденоминированных рублей), но все это не дало эффекта.

Последние работники из числа конторских покинули завод в начале этого года, пишет «Вечерний Гродно».