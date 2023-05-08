Почти 2 миллиона человек: Эрдоган собрал рекордный митинг в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрал рекордный митинг с 1,7 миллиона участников в Стамбуле, передает Anadolu.

Митинг состоялся в Национальном парке, который разбит на территории бывшего международного аэропорта имени Ататюрка. Мероприятие было организовано правящей Партией справедливости и развития.

«По официальным данным, которые ко мне поступили, в митинге участвуют около 1,7 миллиона человек. Если жители Стамбула скажут «да» на выборах, вопрос избрания президента можно считать решенным», — отметил Эрдоган во время выступления.

Президентские выборы в Турции назначены на 14 мая. Некоторые из последних опросов показывают, что лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу впервые опередил действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который 20 лет бессменно правит страной — сначала в качестве премьера, а затем главы государства. Таким образом, ситуация с победой Эрдогана на этот раз не выглядит однозначной.