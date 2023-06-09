Почему зеленый лук называют «противораковым продуктом»?

Врачи-иммунологи говорят, что зеленый лук очень богат таким веществом как кверцитин, наличие которого обеспечивает противовоспалительный и противораковый эффект.

Кверцитин препятствует активности раковых клеток и способствует развитию апоптоза, при котором они гибнут.

Отмечается, что именно зеленый лук обладает репутацией противоракового продукта как «чемпион» по содержанию кверцитина. Например, по сравнению с луком-пореем он содержит в двадцать раз больше этого вещества.

Согласно китайскому исследованию, в котором участвовало более полумиллиона человек, употребление 20 г зеленого лука в сутки на 15% снижает риск возникновение рака, — утверждает сайт medikforum.ru.