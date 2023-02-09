Почему задерживают только курьеров?

В Беларуси произошел значительный рост преступлений, связанных с мошенничеством.

Об этом заявил старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Вячеслав Бабашинский.

Мошенников стало больше

«В целом по республике количество зарегистрированных в прошлом году преступлений осталось на уровне 2021 года, — говорит чиновник. — Вместе с тем произошел значительный рост таких преступлений, как мошенничество – более чем в два раза.

Особую обеспокоенность вызывает существенный рост числа пострадавших пенсионеров — в пять раз (с 376 до 1902), а также лиц старше 70 лет (то есть престарелых граждан) – в 11 раз (со 114 до 1250).

Рост числа мошенничеств произошел за счет увеличения совершений преступлений путем сообщения лицам пожилого возраста заведомо ложных сведений о якобы совершении близкими родственниками дорожно-транспортных происшествий, необходимости оказания помощи материального характера во избежание ответственности.

Сумма причиненного ущерба составила почти 9 млн рублей, из которой возмещено в ходе расследования только 6,5% (585 тыс. рублей). Установлено 242 лица (курьеры), причастных к совершению данного вида преступлений, 75 уголовных дел направлено в суд.

В текущем году только в городе Минске свыше 2,5 тыс. граждан, обладая информацией о видах мошенничества, не стали жертвами преступников».

Любопытно, что правоохранительные органы в основном задерживают только курьеров, а тех, кто ими руководит или кому они передают деньги, обманным путем полученные у пенсионеров, – нет.

Неужели за то время, что совершаются эти преступления, (а в последнее время они стали мегапопулярными, в ближнем кругу каждого, наверное, найдется родственник или знакомый, попавшийся на эту удочку) нельзя было все-таки отследить всю цепочку мошеннической схемы или хотя бы ее часть?

Например, как курьер за очень короткое время умудряется избавиться от денег и, как часто сообщается, перевести их в криптовалюту? «Деньги практически разу конвертируются», — говорят правоохранители. А как конвертируются? Через космос? Через телепорт? Через банк? Неужели схема настолько со всех сторон совершенна и идеальна, что отследить всех участников цепочки невозможно? В наше-то высокотехнологичное время! Честно говоря, как-то с трудом верится…

Курьеры играют в молчанку, показания дают, будто под копирку: работу нашел в интернете, сказали забрать пакет, никого не знаю, ничего больше добавить не могу, стыдно, виноват, раскаиваюсь. И курьеру, который успевает за короткое время избавиться от кучи денег, вменяют в вину, условно говоря, просто мошенничество. А если бы его задержали вместе с установленным подельником, то это уже были бы действия в составе преступной группы, и, соответственно, совсем другая мера ответственности и другие сроки.

Одним словом, вопросов много. И, к сожалению, не на все из них правоохранительные органы сегодня дают четкие и ясные ответы.

Звонят из-за границы

Об этом рассказал Павел Давидович, начальник сектора анализа и контроля трафика службы безопасности РУП «Белтелеком»:

«Анализ статистики и порядка прохождения мошеннических телефонных вызовов показывает, что все они поступают из-за границы с номеров, принадлежащих иностранным операторам связи. Установить оператора связи, в сети которого был изначально сгенерирован мошеннический вызов, технически невозможно.

«Белтелеком» работает только с сигнальным трафиком, содержание разговоров специалистам недоступно, и поэтому достоверно установить, совершается ли вызов мошенником, мы не можем».

Хочется верить чиновнику, что это на самом деле все именно так. Потому что сегодня технологии шагнули очень далеко и, например, находясь в Беларуси и подключив VPN или специальный телеграм-бот, можно скрыть свое реальное местоположение. Условно говоря, звонишь из Минска, в телефон показывает, что из Майами.

Не знают, кому конкретно звонят

«На основе получаемых специалистами РУП «Белтелеком» данных можно сделать вывод о том, что мошенники заранее не располагают информацией об абоненте, которому звонят», — говорит Павел Давидович, начальник сектора анализа и контроля трафика службы безопасности РУП «Белтелеком».

КСТАТИ

Очередная схема мошенников связана с оплатой «коммуналки» в интернете

Широкое распространение получает вид мошенничества, схема которого построена на оплате коммунальных услуг.

«Злоумышленники создают сайт, визуально похожий на банковский, и продвигают его в поисковых системах и социальных сетях, — рассказывает заместитель начальника ГУПК МВД Александр Рингевич. — В итоге пользователь, решивший оплатить услуги не через интернет-банкинг, рискует попасть на фишинговую страницу. А ввод на ней реквизитов карты чреват хищением денег со счета. Такие факты фиксируются по всей республике.

Распознать поддельный сайт несложно: достаточно обратить внимание на доменное имя – рядом с официальным названием будут расположены дополнительные символы. Кроме того, многие разделы окажутся неактивными или при клике оповестят об ошибке».

Милиция просит обратить внимание: «Чтобы не попасться на подобные уловки, проявляйте бдительность при совершении платежей, а в случае обнаружения поддельного ресурса делайте скриншот и обращайтесь в милицию. Правоохранители в кратчайшие сроки заблокируют фишинговый сайт, сведя на нет планы мошенников обогатиться за чужой счет».

Марина ВИШНЕВСКАЯ.