Почему все советуют натощак пить воду с лимоном?

Фруктовые соки уже потеряли статус диетических и полезных для здоровья, но есть напитки, которые с годами набирают все большую популярность. В их числе — простая вода с лимоном. Врач-терапевт Роксана Б. Сукол рассказала сайту Health Essentials Клиники Кливленда, почему стоит пить воду с лимоном утром натощак.

Улучшает пищеварение

Кислота помогает расщеплять пищу, потому ее так много в наших желудках. Но с возрастом уровень кислоты имеет тенденцию снижаться, что ведет к ухудшению пищеварения. Кислота в лимонах может быть особенно полезна для нормализации кислотности.

Помогает избежать обезвоживания

Большинство людей не пьют достаточно воды, потому начинать день с воды с лимоном — это простой способ приучить себя к полезной привычке.

Как узнать, достаточно ли вы пьете? Ваша моча должна быть почти прозрачной.

Предотвращает окисление

Лимоны содержат фитонутриенты, защищающие организм от болезней. Эти фитонутриенты обладают мощными антиоксидантными свойствами, которые предотвращают повреждение клеток наших внутренних органов от процесса окисления.

Обеспечивает здоровую дозу витамина С

Добавьте в воду сок половины лимона, и вы получите более ⅙ дневной нормы витамина С, который необходим для защиты клеток и их восстановления после повреждений.

Повышает уровень калия

Ваше тело не может функционировать без калия. Он необходим для нервно-мышечной связи, транспортировки питательных веществ, а также для регуляции кровяного давления. Фрукты и овощи являются важными источниками калия, и лимоны — не исключение.

Предотвращает образование камней в почках

Лимонная вода помогает предотвратить образование камней у тех, у кого дефицит цитрата в моче. Что еще более важно, увеличение количества жидкости помогает предотвратить обезвоживание — распространенный фактор риска камней в почках.