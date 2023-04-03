Почему вредно на ночь пить кефир?

Рассказывает нутрициолог Татьяна Приходько.

Польза и вред кефира для организма

Кефир — кисломолочный напиток, который положительно влияет на процесс пищеварения. Он содержит полезные молочнокислые бактерии, похожие на те, которые находятся в микрофлоре нашего кишечника. Они помогают усваиваться не только кефиру, но и другой пище.

Это низкокалорийный продукт, в состав которого входят витамины C, A, PP, D, группы B, а также холин и бета-каротина. Кроме этого он включает минералы: фосфор, калий, медь, хром, кальций, сера, натрий. Витамины и минеральные вещества благотворно влияют на организм.

Можно ли пить кефир на ночь

Кефир — полезный напиток, но как и все кисломолочные продукты, имеет высокий инсулиновый индекс. Это скорость образования инсулина, который необходим для усвоения глюкозы. Поэтому, если у человека есть лишний вес, нарушения углеводного обмена или он придерживается лечебной диеты, кисломолочные продукты лучше не употреблять на ночь. Когда в крови повышается инсулин, растет и уровень кортизола — гормона стресса. Повышенный кортизол нарушает выработку мелатонина — гормона сна. Также постоянно повышенный кортизол приводит к частым головным болям, нарушению пищеварения, повышенному артериальному давлению, неврозам, раздражительности.

Утренние отеки — еще одно неприятное последствие при употреблении кефира на ночь. Это происходит из-за избытка инсулина в крови, который задерживает скорость усвоения натрия. В свою очередь, этот химический элемент удерживает воду в тканях и нарушает водно-солевой баланс. Если человек привык или хочет выпить кефир на ночь, это нужно делать максимум за полтора часа до сна. Если человек сразу пойдет спать, у него может снизиться ферментативная функция ЖКТ, что приводит к плохому пищеварению, изжоге, отрыжке, вздутию.

Также в кефир нужно добавлять клетчатку, которая снижает инсулиновый отклик. Это могут быть отруби, семена чиа или льна. Для лучшего усвоения семена лучше вымачивать или перемалывать

Когда лучше пить кефир

Употреблять кисломолочные напитки лучше до 15 часов дня. Оптимальная порция кефира для здорового человека — 200 — 250 мл за прием пищи. Употреблять напиток можно два-три раза в неделю.

Противопоказания к употреблению кефира

Среди основных: