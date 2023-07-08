Почему врачи рекомендуют пить томатный сок ежедневно?

Один из вкусных и полезных овощных соков – томатный. В его составе присутствуют антиоксиданты и витамины, которые способствуют оздоровлению организма.

Специалисты называют ряд причин употреблять продукт ежедневно. Снижение уровня «вредного» холестерина. Полуфабрикаты, синтетические добавки способствуют накоплению холестерина в крови, а волокна, содержащиеся в томатном соке, способны уменьшить его концентрацию.

Свежий сок из спелых томатов богат витаминами А и С. Если пить его регулярно, то улучшается зрение, укрепляется костная ткань и зубная эмаль, эффективнее работает иммунная система.

Улучшение работы почек, печени. Содержащаяся в помидорах сера нормализует работу главных «фильтров» – почек, печени. Токсины, которые поступают в организм с едой, загрязненным воздухом, быстрее выводятся, если эти органы в порядке.

Нормализация пищеварительной функции. Томатный сок помогает наладить стул, избавившись от запоров. Способствует устранению проблем кишечника.

Помощь в снижении веса. Употребляя сок томатов, можно компенсировать нехватку витаминов при соблюдении строгой диеты. Продукт также надолго сохраняет чувство сытости.

Защита сердца и сосудов. Содержащийся в соке витамин «В»6 помогает уменьшить количество аминокислоты (гомоцистеина), которая может поражать стенки артерий.

Снижает риск онкологии. Ликопен, входящий в состав томатов, является антиоксидантом и способен снизить развитие раковых болезней, борьба со свободными радикалами. Если в рационе томатный сок (стакан в день), то нейтрализация свободных радикалов, способствующих старению организма, идет быстрее.

Уменьшение выработки кожного сала. Такое свойство продукта предупреждает появление угревой сыпи, улучшает общее состояние кожи, снижает ее жирность. Витамины группы «В», которых много в соке, способствуют восстановлению тонуса, эластичности кожи.

Полезны помидоры, выращенные на грядках или купленные в магазине в сезон созревания. Пакетированные соки, которых много на полках супермаркетов, теряют часть полезных веществ. Лучший сок – свежий, без добавок и термической обработки.