Почему врачи не рекомендуют сидеть нога на ногу?

Привычка класть ногу на ногу может спровоцировать проблемы. Дело в том, что изначально для человека положение сидя является неестественным, так как позвоночник с его изгибами, мышечным корсетом создан для ходьбы и бега. При длительном сидении организм подвергается статической нагрузке, к которой он физиологически не приспособлен. Если же человек принимает позу нога на ногу, то нагрузка на позвоночник увеличивается в два раза. При этом сильно страдает осанка.

«Изменяется ось позвоночника, плечи выступают вперед, корпус наклоняется вперед, нижняя часть позвоночника искривляется. Со временем появляются такие распространенные дегенеративные изменения в позвоночнике, как протрузии, грыжи межпозвонковых дисков, спондилез, спондилоартроз. Мышцы спины перенапрягаются, что сопровождается болями, скованностью, а иногда ограничением движений в нижней части спины», – пояснила врач-невролог Замира Бекмурзаева.

Кроме того, у любителей сидеть нога на ногу часто наблюдается сдавливание малоберцового нерва, что приводит к его поражению. Это чревато развитием синдрома «свисающей стопы», наряду с этим ухудшается чувствительность в области голени, отмечается покалывание и онемение в ноге.

Тем, чья работа связана с сидячим положением, врач советует чередовать позы, следить за осанкой, почаще вставать из-за компьютера и разминаться.

«Также совершайте регулярные пешие прогулки, занимайтесь плаванием, скандинавской ходьбой, умеренно тренируйтесь в спортзале, и вы заметите, как качественно улучшится ваша жизнь», – резюмировала Бекмурзаева.