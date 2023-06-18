Почему внезапно умирают здоровые дети?

Если есть подозрения касательно насильственной смерти или человек скончался за стенами столичной больницы, тело покойного доставляют в один из отделов общих экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску. Там специалисты устанавливают точную причину произошедшего. О скрытых болезнях корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала начальник отдела биохимических экспертиз Юлия Алексеева.

— Мы проводим исследования биологических объектов, которые отобрали судмедэксперты у трупов в морге, — вводит в курс дела Юлия Алексеева. — К нам доставляют образцы крови, а также фрагменты мышечной, сердечной и печеночной тканей.

С помощью биохимических анализов выявляют патологии. Если сказать проще, то эксперты ищут скрытые болезни, которые были у человека перед смертью и могли стать ее причиной. Специалисты определяют 27 основных показателей: глюкозу, мочевину, креатинин, белок, билирубин и другие. Наблюдают и за активностью ферментов сыворотки крови, концентрацией гемоглобина, разыскивают возможные следы угарного газа и ядовитых продуктов горения — цианидов.

О чем расскажет кровь

Когда в лабораторию поступает биоматериал трупа, обнаруженного на месте пожара, работники на специальном приборе определяют, какой процент CO2 присутствовал в организме в момент наступления смерти. Это необходимо для выяснения причин произошедшего, ведь бывают разные ситуации, в том числе криминальные. Например, человек мог попасть в дым и задохнуться угарным газом или другими токсичными веществами, которые выделяются при горении. Однако есть случаи, когда с помощью пожара пытаются скрыть следы преступления, убийства.

— Прибор способен определить все летучие продукты горения, — объясняет специалист. — Иногда пожилые люди умирают от сердечного приступа, а потом из-за короткого замыкания возникает пожар.

В их крови не обнаружат угарного газа, следов цианидов и формальдегидов. Недавно был случай, когда нам прислали на исследование биоматериалы трупа, пролежавшего долгое время в частном доме. Соседи обратили внимание на легкое задымление жилого здания и забили тревогу. Пожара не было. Вскрытие показало: мужчина умер от отравления угарным газом и цианидами. Интоксикация произошла из-за неправильного пользования газовой плитой.

По анализу крови можно узнать полную информацию о том, как жил человек и что с ним случилось. Собеседница рассказала интересную историю, связанную с наркотиками. В отдел привезли тело замерзшего парня, которого зимой нашли на улице с явными признаками зависимости от препаратов. Экспертам предстояло установить причину смерти: передозировка либо переохлаждение. Ответ получили после определения уровня гликогена в организме. Исследование показало, что его концентрация очень низкая и соответствует состоянию при гипотермии — температура тела упала ниже нормы, необходимой для поддержания жизненных функций человека.

Семь кусочков миокарда доставляют в лабораторию для определения концентрации в них химических элементов. Судебным экспертам важно знать, какое в сердечной ткани соотношение натрия и калия. Если между ними нарушается баланс, наступает смерть. На дисбаланс влияют многие факторы: повышенное или недостаточное потребление калия, прием препаратов, нарушающих работу почек, хронические заболевания органов и другое.

Если баланс нарушен

— Морально тяжело работать над экспертизой детей и подростков, — признается эксперт. — Есть случаи, когда здоровые ребята внезапно умирали во время занятий физкультурой или на тренировках. Причем они не жаловались на плохое самочувствие, у них не было противопоказаний для занятий спортом. В таких ситуациях чаще всего проводим исследования на наличие сердечных патологий. В лабораторию доставляют семь кусочков миокарда, в которых определяем концентрацию натрия и калия. Для нас важно их соотношение. Если баланс нарушен, могла наступить смерть.

Почему берут именно семь фрагментов? Ишемия (недостаточность кровоснабжения из-за закупорки сосудов. — Прим. авт.) способна поразить разные участки сердца, при этом она может быть летальной. Чтобы установить причину, необходимо обследовать весь орган.

К сожалению, при жизни не всегда диагностируют болезнь. На вскрытии определить такую патологию тоже сложно: она может еще не развиться морфологически и не иметь явных признаков.

— Понимание того, что причиной внезапной смерти ребенка стала именно болезнь или патология, в какой-то степени помогает родителям принять тяжелую ситуацию. Они знают, что нет криминала, нет ошибок врачей. Виновата лишь острая коронарная недостаточность, — говорит Юлия Алексеева.

Восемнадцать часов готовят фрагменты сердца к исследованию. Анализ тканей проводят на уникальном приборе, который в стране находится в единственном экземпляре. Биоматериал в столичную лабораторию привозят со всей республики.

Новые технологии

— Несколько лет назад начали работать с новым объектом исследования — стекловидным телом, — рассказывает о современных технологиях Юлия Алексеева. — Это образец, взятый с глазного яблока, — альтернативный биоматериал для исследования. Его используют в случаях, когда обнаружили труп с гнилостными изменениями, из-за которых кровь становится непригодной для исследования. Стекловидное тело меньше подвергается гниению и температурным перепадам, потому дольше остается стабильным.

Все биоматериалы поступают в отдел вместе с сопроводительными документами. В них указываются фамилия умершего, год рождения, предварительные сведения и предполагаемая причина смерти, а также обстоятельства, при которых обнаружен мертвец.

— Сегодня пришла экспертиза крови трупа человека 1989 года рождения, — говорит специалист. — Предположительная причина смерти — отравление метиловым спиртом тяжелой степени. Из постановления видно, что он умер не сразу. Указано, в какую больницу человек поступил, сколько там находился, какой диагноз ему поставили, какие были осложнения. Все детали очень важны. На основании этих документов и наших результатов оформляется заключение эксперта с выводами.