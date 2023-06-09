Почему в Израиле обеспокоены назначением Вадима Гигина гендиректором Национальной библиотеки?

Как оказалось, Вадим Гигин был фигурантом отчета об антисемитизме израильского министерства по делам диаспоры.

Назначение Вадима Гигина на пост главы Национальной библиотеки Республики Беларусь вызвало резонанс в Израиле.

«Крайне странным и непонятным выглядит решение властей Беларуси назначить антисемита и отрицателя Холокоста на столь значимую должность», — отметил в вечернем эфире 8 июня телеканал «11КАН».

В публикациях других ведущих СМИ Израиля также выражается удивление по поводу этого назначения. При этом никакой официальной реакции МИД Израиля по этому поводу не последовало.

«Вадим Францевич Гигин известен не только как «ученый и популяризатор науки», но и как создатель телевизионных программ и фильмов, — пишет сайт «Вести. Израиль по-русски». — В течение пяти лет он работал деканом факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета. В последние годы возглавлял белорусское общество «Знание».

В 2010 году попал под санкции Евросоюза, где его называли «одним из самых влиятельных пропагандистов Беларуси», который поддержал и оправдал репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции. По утверждению телеканала «11КАН», он фигурировал и в отчетах об антисемитизме израильского министерства по делам диаспоры. В частности, он назывался «одним из наиболее последовательных и активных отрицателей Холокоста на территории Беларуси».

После российского вторжения в Украину Вадим Гигин стал постоянным гостем на прокремлевских пропагандистских каналах. При каждом случае он напоминает о еврейских корнях Владимира Зеленского, намекая, что тот «продался западным покровителям».

Говоря о белорусской оппозиции, Гигин добавляет, что в ее рядах много евреев. По словам нового главы Нацбиблиотеки, «нагадив», эти люди бежали в Израиль, где у них «имущество и родственники».