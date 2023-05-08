День Победы в Европе ( V-E Day или Victory in Europe Day) — праздник, во время которого страны, входившие в состав СССР, США, Великобритания и большинство стран Западной Европы отмечают день капитуляции Германии и, соответственно, завершения Второй мировой войны в Европе. Официально отмечается 8 и 9 мая 1945 года.

30 апреля 1945 года вождь нацистской Германии — Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством во время битвы за Берлин. На посту президента и верховного главнокомандующего Германии его сменил Карл Дёниц.

7 мая 1945 года в 02:40 (по среднеевропейскому времени) в Реймсе германский генерал Альфред Йодль подписал Акт капитуляции Германии. Акт о капитуляции приняли: от союзной стороны — генерал Беддел Смит, а от СССР — советский генерал-майор Суслопаров (представитель Сталина при союзном командовании). Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени и 9 мая в 01.01 по московскому времени.

В этот день, 8 мая 1945 года, во многих городах Европы были проведены широкомасштабные торжества. В Лондоне огромное количество людей собралось на Трафальгарской площади и возле Букингемского дворца, где король Георг VI, принцесса Елизавета и Уинстон Черчилль вышли на балкон и поздравляли людей.

В США президент Гарри Трумэн «посвятил» победу памяти своего предшественника, умершего менее чем за месяц до победы Франклина Д. Рузвельта, который, по его словам, был предан делу победы в войне. Флаги в США оставались приспущены до 12 мая, когда закончился траур по Рузвельту.

Но мало кто знает, что Акт о капитуляции Третьего рейха, подписанный в Реймсе 7 мая 1945 года, не удовлетворил Сталина, и Суслопаров получил выговор от Верховного главнокомандующего. Глава СССР распорядился, чтобы маршал Жуков принял общую капитуляцию в Берлине от представителей видов вооружённых сил нацистов. 9 мая в 00:43 (по московскому времени) капитуляция была подписана во второй раз (по центральноевропейскому времени 9 мая ещё не наступило). На этот раз она была подписана Жуковым — с советской стороны, а с немецкой её подписал генерал-фельдмаршал В. Кейтель и представители Люфтваффе (военно-воздушных сил) и Кригсмарине (военно-морских сил). Поставили свои подписи под документом и представители США, Великобритании и Франции.

Так и получилось, что в постсоветских странах День Победы – 9 мая, а в Европе – 8 мая. Кстати, именно 9 мая День Победы празднуют и в Израиле.

В 1945—1947 годах День Победы в СССР являлся нерабочим днём, однако указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года выходной был отменён. В юбилейном 1965 году, на 20-летие Победы, 9 мая в СССР снова стал праздничным днём.