Почему учреждения здравоохранения стали нарушителями санитарных норм?

В первом полугодии этого года Госсаннадзор проверил более 3,8 тысяч организаций здравоохранения Беларуси, сообщила пресс-служба Минздрава в официальном Telegram-канале ведомства. Почти во всех проверенных медучреждениях – в 97% – были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Сообщается, что специалисты Госсаннадзора выявили в ходе этих проверок более 23 тысяч пунктов нарушений.

Как поясняет Минздрав, речь идет о нарушениях при проведении дезинфекции и стерилизации изделий медназначения, предстерилизационной очистки и контроле ее качества, выполнении норм бельевого режима, в том числе дезинфекции постельных принадлежностей.

Также есть нарушения, связанные с использования медработниками средств индивидуальной защиты и санитарной одежды. Кроме того, есть проблемы с качеством проведения уборок, организацией питания пациентов в больницах и так далее.