Почему Токаев в России говорил о Китае?

Выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Евразийском экономическом форуме в значительной части было посвящено Китаю. Что касается перспектив ЕАЭС, то в его речи просматривается явный намек на то, что не надо придумывать союзу каких-то перспектив развития, а уж тем более – пытаться сделать его политическим.

Вот какие тезисы из выступления Касым-Жомарта Токаева выделили казахские издания, в частности Bizmedia.kz.

Стратегическое направление

«Действительно, в 2020 году мы приняли Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По сути, это была оценка того, что было сделано, и того, что предстоит. Своего рода актуализация целей и задач.

Конечно же, принимая во внимание колоссальный географический охват ЕАЭС, развитие инфраструктурной связанности было и остается одним из важнейших приоритетов.

Здесь мы работаем сразу на двух уровнях: внутрисоюзном – по линии интеграции стран-участниц в сфере транспорта и коммуникаций, и международном – в рамках реализации международной повестки и развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики с третьими странами».

Проект «Пояс и Путь» КНР

«Принимая во внимание в значительной степени преобразившуюся картину глобальных товарных потоков, сейчас принципиально важно отслеживать и по возможности создавать новые направления во всем регионе.

На востоке от нас одной из наиболее ярких и масштабных инициатив по построению континентальной стратегической связанности является проект «Пояс и Путь» КНР.

Кратно усилился запрос и на торгово-экономическое взаимодействие по линии Север-Юг. Мы, по существу, находимся в центре этих процессов».

Важность развития транспортного коридора

«События прошедшего года вновь наглядно продемонстрировали важность развития транспортного коридора «Север-Юг» как ключевого элемента «новой глобальной логистики».

Данный меридиональный коридор согласовывается с широтным «Транскаспийским международным транспортным маршрутом». Поэтому мы видим значительную синергию в скоординированном и системном развитии обоих маршрутов.

Это не только точка роста для промышленности, транспорта и экономики. Данные маршруты способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии».

Важен союз

«Крайне важным видится выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером Союза – Китайской Народной Республикой. Китай одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом.

На прошлой неделе у меня состоялся государственный визит в эту страну, в рамках которого мы запустили строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя. Мы ожидаем, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран.

Также запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты–Аягоз со строительством отдельного погранперехода в КНР. Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в КНР не только из Казахстана, но и из Западной Сибири».

Евразия — как оплот

«Помимо развития физической инфраструктуры, принципиально важно уделять особое внимание созданию мягкой инфраструктуры, то есть цифровизации, упрощению таможенного администрирования и снижению административной нагрузки. В целом же можно без преувеличения сказать, что сейчас мы, по сути, формируем новый транспортный каркас Евразии, до этого никогда не существовавший.

Если подойдем к данному вопросу основательно и сообща, сможем получить значительные экономические и политические дивиденды. В данном ключе, я думаю, что у нас есть общее понимание того, насколько важно полноценное и конструктивное международное сотрудничество.

Поэтому активное взаимодействие с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Египтом, Израилем, Сербией и другими партнерами является важным индикатором зрелости Союза и его торгово-экономической привлекательности».

Китай — важный союзник

«Крайне важным видится выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером Союза – Китайской Народной Республикой. Китай одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом.

На прошлой неделе у меня состоялся государственный визит в эту страну, в рамках которого мы запустили строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя. Мы ожидаем, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран.

«Четыре свободы»

«Теперь хотел бы остановиться на второй половине вашего вопроса – о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития Союза. Безусловно, в любом деле всегда нужно не только разбираться с текущими проблемами, но и планировать работу на перспективу. Также нужно адекватно реагировать на изменения обстановки вокруг.

Все это должно базироваться на крепкой основе. Чем основательней фундамент, тем более прочное и долговечное здание можно построить. Что же является фундаментом нашего Союза? Ключевым элементом была и остается полномасштабная реализация Договора о Союзе.

То есть реализация «четырех свобод» и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов».

Нужно закончить то, что начали

«Думаю, не стоит перечислять многочисленные факты регулярно возникающих взаимных барьеров и ограничений. Предстоит создать полноценную «бесшовную» среду взаимодействия на рынке Союза. Значительное количество поставленных и задекларированных целей еще не достигнуты.

Поэтому, на мой взгляд, прежде всего нам нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках Союза. Не сделав это, трудно ставить перед собой еще более амбициозные цели. Прежде, чем внедрять что-то новое, стоит приложить максимум усилий, чтобы заработало то, что было запланировано ранее».

Благосостояние народов

«Важно понимать, что экономическая интеграция – это не самоцель, это одно из средств развития экономик и благосостояния народов государств-участников.

Поэтому главное мерило успеха экономической интеграции – не количество стратегий, договоров и решений, а новые производства, технологии и рабочие места.

Для нас интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер, как это зафиксировано в договоре 2015 года».

При всей дипломатичности выступления (а президент Казахстана опытный дипломат), не кажется ли вам, что Токаев, выбирая между Москвой и Пекином, в качестве главного союзника уже выбрал Пекин?