Почему свежевыжатый сок вреден?

Лучше съесть фрукт просто так, чем выпить стакан свежевыжатого сока.

И вот почему.

«Давайте посчитаем: в одном стакане апельсинового сока в среднем два больших или три средних апельсина. Обычно человек столько не ест, особенно за один раз. Плохо еще то, что в соке практически нет клетчатки, она вся остается в жмыхе. А именно клетчатка уменьшает скорость поступления глюкозы и фруктозы в кровь, и благоприятно влияет на микробиом кишечника и сам кишечник, — объясняет доктор-эндокринолог Зухра Павлова. — В итоге, выпивая стакан сока, мы получаем сразу большое количество легкоусвояемых простых углеводов – глюкозы и фруктозы. И тем самым резко негативно воздействуем на углеводный обмен и метаболизм печени.

Если сравнить 100 мл колы и 100 мл апельсинового сока, то сахара в них будет примерно одинаково!

Так что постоянное употребление большого количества фруктозы – это самый простой и легкий способ заработать себе неалкогольную жировую болезнь печени — гепатоз, то есть жировое перерождение печени. В последующем он может привести к развитию тяжелых заболеваний.

Также большое количество фруктозы — это стартовая площадка для развития метаболического синдрома, сахарного диабета, сердечно-сосудистых проблем. А еще, конечно, подагры, которая гарантированно разовьется при ежедневном употреблении сока.

Подагру раньше называли болезнью королей, и возникала она из-за злоупотребления мясом, пивом и вином. Сейчас ею болеют порядка 5% населения, и среди больных все чаще встречается молодежь.

Так что не пейте сок. Ешьте фрукты просто так!»