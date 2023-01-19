Аллергия — повышенная чувствительность иммунной системы на изначально безобидные вещества. Гиперчувствительность может развиться на различные продукты питания, шерсть животных, пыльцу растений, химикаты, лекарственные препараты и прочие вещества.

Установлено, что за последние 80–100 лет количество аллергиков неуклонно растет. При этом с каждым десятилетием темп ускоряется. Точные причины такого явления пока неизвестны, но исследователи предлагают несколько теорий.

Хорошая гигиена

Гигиена — одно из величайших достижений человечества, но у нее есть и обратная сторона. С появлением дезинфицирующих гигиенических средств дети в развитых странах стали намного реже сталкиваться с инфекциями, пишет medportal.ru. А в детском возрасте крайне важно, что организм познакомился с окружающими микробами. За борьбу с паразитами и аллергию отвечают одни и те же механизмы. Поэтому, если ребенок не сталкивается с микробами, его организм начинает бурно реагировать и на безобидные вещества.

Отсроченное введение продуктов питания в рацион

Возрастающее число людей с пищевой аллергией можно объяснить и поздним введением определенных продуктов питания в рацион. В частности, это было показано в серии исследований LEAP (Learning Early About Peanut), в которых изучались возможные причины развития аллергии на арахис. Исследования в рамках LEAP показали, что если ввести арахис уже на первом году жизни ребенка, то вероятность развития аллергии снижается на 80%. Вполне вероятно, что отсроченное введение продуктов в рацион питания справедливо не только для арахиса, но и других продуктов питания (в частности, тех, которые могут быть потенциальными аллергенами).

Недостаток витамина D

Еще одна теория объясняет рост аллергических заболеваний недостатком витамина D. Этот витамин помогает нашей иммунной системе адекватно реагировать на антигены. Известно, что основной источник витамина D — это солнечные лучи, под воздействиями которых он вырабатывается в организме. В большинстве стран мира (в частности, в северных регионах) люди испытывают дефицит витамина D. Это приводит к ряду заболеваний и состояний, в том числе и аллергическим реакциям.

Загрязнение окружающей среды

Ухудшение экологических условий приводит к росту аллергических заболеваний. Об этом свидетельствуют десятки крупных исследований. Например, в одном таком, проведенном в Германии, выяснилось, что дети, живущие возле крупных автомобильных магистралей, на 50% чаще страдают аллергическими заболеваниями, по сравнению с детьми, живущими вдали от шоссе.

Загрязнение воздуха провоцирует рост аллергических заболеваний и другим путем. Установлено, что повышение уровня углекислого газа в атмосфере способствует увеличению количества пыльцы — сильнейшего аллергена. Особенно это касается амброзии. Кроме того, вследствие загрязнения воздуха цветочная пыльца становится более мощным аллергеном. Загрязняющие микрочастицы оседают на пыльце, меняя структуру последней. По этой причине иммунитет на загрязненную пыльцу реагирует сильнее.